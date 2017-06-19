Расшифрована записка возрастом 2600 лет: автор просил вина
В университете
В университете
До недавнего времени одна из сторон остракона считалась пустой. Арад, на месте которого была сделана находка, использовался как военный форпост.
Надпись на лицевой стороне содержит служебные записи и учет военных финансов.
Содержимое оборотной части удалось распознать лишь сейчас с помощью новой системы сканирования. На невидимой глазу стороне послания автор пишет о поставках масла и просит прислать вина для нужд гарнизона.
Как можно понять из текста на остраконе, в шестом веке до нашей эры чиновник, отвечающий за обеспечение в гарнизоне в Араде, должен был получить провиант. Вместе с маслом и мукой было отправлено и сопроводительное письмо на керамическом фрагменте.
Предполагается, что адресатом послания был офицер логистики по имени Элишив
Письмо начинается с дружеского приветствия: «Твой друг Хананияху [настоящим] посылает привет вам [Элиашиву и вашей семье] и да благославит вас Бог».
За этим следует упоминание о квитанции, отправленной автором из
Исследователи датируют остракон, получивший название Arad 16, 600 годом до нашей эры. Это значит, что переписка между Хананияху из