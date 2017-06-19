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12:54 (мск), источник: Nur.kz

На юге Казахстана сохранится аномальная жара

И если на востоке и в центре республики под влиянием атмосферных фронтов и связанных с ними кратковременных грозовых дождей предполагается небольшое ослабление.

Источник: Nur.kz

Аномально жаркая погода установилась в южных, центральных и восточных областях Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Аномально жаркая погода установилась в южных, центральных и восточных областях.

И если на востоке и в центре республики под влиянием атмосферных фронтов и связанных с ними кратковременных грозовых дождей предполагается небольшое ослабление жары, то на юге и юго-востоке жаркая погода с температурой воздуха выше нормы на 5−8ºС сохранится.

На западные и северные области Казахстана будет оказывать влияние южная периферия циклона, расположенного над Западной Сибирью. Поэтому здесь местами ожидаются дожди, грозы, сильный порывистый ветер, возможен град. Температура воздуха предполагается близкой к норме.

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