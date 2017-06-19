Дочь подводника Маринеско скончалась в Петербурге
У Татьяны Маринеско было онкологическое заболевание.
У Татьяны Маринеско было онкологическое заболевание.
«Подтверждаем эту информацию. Татьяна Маринеско скончалась вчера в хосписе в Кронштадте около восьми вечера в возрасте 63 лет. У нее было онкологическое заболевание», — сказал представитель администрации.
Герой Советского Союза Маринеско был командиром подводной лодки С-13. На его счету «Вильгельм Густлофф» — самый большой по тоннажу теплоход из потопленных советскими подводниками.