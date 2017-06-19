Дочь подводника Маринеско скончалась в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Дочь известного по «атаке века» подводника Александра Маринеско скончалась в Петербурге, сообщили в понедельник ТАСС в администрации Кронштадского района города.

«Подтверждаем эту информацию. Татьяна Маринеско скончалась вчера в хосписе в Кронштадте около восьми вечера в возрасте 63 лет. У нее было онкологическое заболевание», — сказал представитель администрации.

Герой Советского Союза Маринеско был командиром подводной лодки С-13. На его счету «Вильгельм Густлофф» — самый большой по тоннажу теплоход из потопленных советскими подводниками.