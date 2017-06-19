Аномальное похолодание в конце мая и в начале июня спровоцировали эксперименты по налаживанию квантовой связи между Землёй и китайским спутником «Мо-Цзы». Об этом заявляет «Национальная служба новостей» со ссылкой на неких учёных, имена и государственная принадлежность которых не сообщаются.

Анонимные исследователи обнаружили: в те дни, когда квантовый спутник работал в полном режиме, на Земле шли дожди и усиливался ветер. Причиной этого стало изменение концентрации частиц в атмосфере.

В Омске, как и во всей России, май и начало июня выдались необычно холодными. В мае шёл снег, а в июне воздух по ночам охлаждался до минусовой температуры. Однако к информации о том, что в этом виноват китайский квантовый спутник, стоит относиться критически: её источник неизвестен.