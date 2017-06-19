В Красноярске на два дня продлен режим «черного неба»

Неблагоприятные для рассеивания вредных примесей условия будут сохраняться в Красноярске еще на протяжении двух дней. Об этом сообщает пресс-служба Среднесибирского УГМС. Режим «черного неба» продлится в краевом центре до 21 июня.

Отметим, что этот день, согласно прогнозам синоптиком, станет самым жарким на этой неделе. В среду, 21 июня, воздух прогреется до +36°С. С четверга в городе ожидаются дожди, а температура будет немного снижаться.

Напомним, в период «черного неба» жителям рекомендуется минимизировать проведение работ, вызывающих загрязнение атмосферы. Сжигание отходов в ходе действия режима НМУ запрещено. Предприятиям рекомендовано усилить контроль за соблюдением нормативов выбросов.