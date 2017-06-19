В Красноярском крае отменены ограничения на движение большегрузов

Министерство транспорта Красноярского края отменило временные ограничения движения транспорта с разрешенной максимальной массой свыше 10, 25 и 35 тонн на отдельных автомобильных дорогах. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Отмена ранее введенного ограничения произошла в связи с устранением выявленных ранее дефектов и повреждений на автомобильных дорогах и искусственных сооружениях. Ограничения должны были действовать с 12 июня по 30 ноября 2017 года, однако эксперты решили снять их раньше.

Добавим, что на трассах будет проводиться мониторинг их состояния. В случае выявления повреждений специалисты подготовят предложения по установлению временного ограничения движения на отдельных дорогах.