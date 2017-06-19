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14:27 (мск), источник: Lenta.Ru

Родившийся в лайнере ребенок получил пожизненное право на бесплатные полеты

Младенец, родившийся на борту лайнера индийской авиакомпании Jet Airways, получил право всю жизнь бесплатно летать ее рейсами. Роды у матери малыша произошли во время рейса из Саудовской Аравии в Индию. Пилоты приняли решение об экстренной посадке, но ребенок появился на свет еще до приземления.

Младенец, родившийся на борту лайнера индийской авиакомпании Jet Airways, получил право всю жизнь бесплатно летать ее рейсами. Об этом в понедельник, 19 июня, пишет газета The Times of India.

Роды у матери малыша Чичимол Джосе (Cicymol Jose) произошли днем ранее, во время рейса из Саудовской Аравии в Индию. Женщина находилась на 30-й неделе беременности.

Когда у нее начались схватки, пилоты приняли решение об экстренной посадке. Лайнер, следовавший в город Кочи на юго-западе страны, направили в Мумбаи.

Однако Джосе успела родить примерно за полчаса до приземления. Среди пассажиров на борту оказалась врач, которая вместе со стюардессами пришла на помощь путешественнице. Роды прошли благополучно. После посадки мать и новорожденного отправили в больницу.

Jet Airways разрешает женщинам путешествовать на своих лайнерах вплоть до 36-й недели беременности. Но для этого они должны предоставить медицинское свидетельство, подтверждающее, что они в состоянии перенести перелет.

В сентябре 2016 года аналогичный случай произошел во время рейса ливийской авиакомпании Buraq Air. Появившийся на свет в лайнере ребенок также получил пожизненный «проездной» от перевозчика.

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