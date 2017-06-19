Родившийся в лайнере ребенок получил пожизненное право на бесплатные полеты

Младенец, родившийся на борту лайнера индийской авиакомпании Jet Airways, получил право всю жизнь бесплатно летать ее рейсами. Об этом в понедельник, 19 июня, пишет газета The Times of India.

Роды у матери малыша Чичимол Джосе (Cicymol Jose) произошли днем ранее, во время рейса из Саудовской Аравии в Индию. Женщина находилась на 30-й неделе беременности.

Когда у нее начались схватки, пилоты приняли решение об экстренной посадке. Лайнер, следовавший в город Кочи на юго-западе страны, направили в Мумбаи.

Однако Джосе успела родить примерно за полчаса до приземления. Среди пассажиров на борту оказалась врач, которая вместе со стюардессами пришла на помощь путешественнице. Роды прошли благополучно. После посадки мать и новорожденного отправили в больницу.

Jet Airways разрешает женщинам путешествовать на своих лайнерах вплоть до 36-й недели беременности. Но для этого они должны предоставить медицинское свидетельство, подтверждающее, что они в состоянии перенести перелет.

В сентябре 2016 года аналогичный случай произошел во время рейса ливийской авиакомпании Buraq Air. Появившийся на свет в лайнере ребенок также получил пожизненный «проездной» от перевозчика.