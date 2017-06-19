Жителей Воронежа зовут на несколько бесплатных экскурсий по кладбищу

В понедельник, 19 июня 2017 года, Воронежское похоронное бюро распространило приглашение на бесплатные экскурсии по историко-мемориальному Коминтерновскому кладбищу. Погосту в этом году 85 лет.

По данным похоронного бюро, на Коминтерновском кладбище расположены захоронения советских солдат, которые отдали свои жизни при освобождении Воронежа от немецко-фашистских захватчиков. Также здесь могилы героев Первой мировой войны, Советского Союза и России, известные спортсмены, деятели науки и искусства.

Воронежцы побывают на могилах известных земляков, например, художника Василия Криворучко, исполнительницы Марии Мордасовой. Также горожане увидят уникальные памятники и надгробия, которые были перенесены с Чугуновского кладбища.

Экскурсии будут начинаться за десять минут до места сбора у главных ворот со стороны Московского проспекта:

— 12:00 субботы, 24 июня 2017 года;

— 19:00 четверга, 29 июня 2017 года;

— 12:00 субботы, 1 июля 2017 года.

Подробности по телефону: 8 (473)2792080.