Жителей Воронежа зовут на несколько бесплатных экскурсий по кладбищу
Расположенному в Коминтерновском районе погосту в этом году исполняется 85 лет.
Расположенному в Коминтерновском районе погосту в этом году исполняется 85 лет.
В понедельник, 19 июня 2017 года, Воронежское похоронное бюро распространило приглашение на бесплатные экскурсии по
По данным похоронного бюро, на Коминтерновском кладбище расположены захоронения советских солдат, которые отдали свои жизни при освобождении Воронежа от
Воронежцы побывают на могилах известных земляков, например, художника Василия Криворучко, исполнительницы Марии Мордасовой. Также горожане увидят уникальные памятники и надгробия, которые были перенесены с Чугуновского кладбища.
Экскурсии будут начинаться за десять минут до места сбора у главных ворот со стороны Московского проспекта:
— 12:00 субботы, 24 июня 2017 года;
— 19:00 четверга, 29 июня 2017 года;
— 12:00 субботы, 1 июля 2017 года.
Подробности по телефону: 8 (473)2792080.