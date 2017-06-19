Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Совфеде анонсировали ответ на сбитый самолет ВВС Сирии
Что дарить врачам: главные правила
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Видео 3-летней дочери Елены Перминовой возмутило соцсети
О 4 кандидатах в президенты России рассказали в Партии роста
Секреты спецкухни. Что в тарелках у президентов и премьеров?Как устроена главная кухня страны, чем и как кормили генсеков, президентов и их ино­странных гостей. Рассказ кремлевского шеф-повара
СМИ: Министр РФ рассказал про "курортных убийц" в Крыму
СМИ: Германия не вернув долги, начала угрожать РФ
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Дума обсудила, где деньги на страховки дольщиков
Стройные ноги и точёная фигура: Максакова показала себя в мини
СМИ: воинственность Киева достигла небывалых высот
43-летняя Мария Голубкина выходит замуж за сына Ливанова (фото)
Виктория Боня попала в скандал и «прославилась» в Турции
"Не буду": Стоун отменил договоренность по фильму о Путине
Киев: РФ использует советские остатки Украины
Сбитого в Подмосковье 6-летнего мальчика признали пьяным
Как из УАЗа сделать спорткар — 2 рецепта
Фоторепортажи
10Умер Гельмут Коль
10Теракт в Лондоне
14:40 (мск), источник: Новости Воронежа

Жителей Воронежа зовут на несколько бесплатных экскурсий по кладбищу

Расположенному в Коминтерновском районе погосту в этом году исполняется 85 лет.

Источник: Новости Воронежа

В понедельник, 19 июня 2017 года, Воронежское похоронное бюро распространило приглашение на бесплатные экскурсии по историко-мемориальному Коминтерновскому кладбищу. Погосту в этом году 85 лет.

По данным похоронного бюро, на Коминтерновском кладбище расположены захоронения советских солдат, которые отдали свои жизни при освобождении Воронежа от немецко-фашистских захватчиков. Также здесь могилы героев Первой мировой войны, Советского Союза и России, известные спортсмены, деятели науки и искусства.

Воронежцы побывают на могилах известных земляков, например, художника Василия Криворучко, исполнительницы Марии Мордасовой. Также горожане увидят уникальные памятники и надгробия, которые были перенесены с Чугуновского кладбища.

Экскурсии будут начинаться за десять минут до места сбора у главных ворот со стороны Московского проспекта:

— 12:00 субботы, 24 июня 2017 года;
— 19:00 четверга, 29 июня 2017 года;
— 12:00 субботы, 1 июля 2017 года.

Подробности по телефону: 8 (473)2792080.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Воронеже гость украл из квартиры девушки золотые украшения
РФ приостановит действие меморандума с США по полетам над Сирией
Евросоюз продлил на год санкции против Крыма
Назначен новый посол РФ в Турции
Путин утвердил изменения в Трудовой кодекс
Россию и Португалию на Кубке конфедераций рассудит Рокки
При пожаре в жилой башне в Лондоне могли погибнуть 79 человек
Расшифрована записка возрастом 2600 лет: автор просил вина
Спорт
Оказали видеопомощь: чилийцы победили Камерун в матче КК По ходу игры, прошедшей в воскресенье на московском стадионе "Спартак", судьи дважды прибегнули к системе видеопомощи арбитрам (VAR)
Авто
Абсолютно новый Kia Rio: первое знакомство Это новый Киа Рио. Прям совсем новый, еще даже в камуфляже. Однако кое-что о самом популярном в России автомобиле мы уже можем рассказать
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Последняя роль Охлобыстина: съемки фильма «Временные трудности» В драме от создателей фильма «Мамы» снялись также Риналь Мухаметов, Ирина Пегова и Ян Цапник
Недвижимость
Самый дорогой дом в России сдается за 4,6 млн рублей 
Ни один обманутый дольщик в РФ не получил страховые выплаты
Мелкие магазины в Петербурге теснят крупных ритейлеров
Министерства РФ переедут в небоскребы
Леди
Как звезды старше 60 выглядят в обычной жизни (фото) Как Голди Хоун, Хелен Миррен, Сьюзен Сарандон и другие звезды выглядят на снимках папарацци - так же превосходно, как и на светских раутах?
Дети
Битвы за имена, которые давно пора прекратить Почти каждая семья сталкивается с трудностями при выборе имени для малыша. Наш автор Ольга Выходченко разобрала пять самых распространенных проблемных ситуаций.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
Часы как декоративный элемент интерьера
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь