В Алматы простились с известным журналистом Сергеем Насыровым

Он не перенес пятичасовой операции, рассказали друзья и коллеги журналиста. Простились с ним 18 июня.

Обнаружено тело пропавшей по дороге из лагеря в Атырау девочки

С июля 2016 по март 2017 года Сергей Насыров работал в Дирекции по подготовке к Универсиаде 2017, в отделе по связям с общественностью. С апреля начал проходить обследованиеи лечение.

Сергей Насыров родился 20 сентября 1967 года. Окончил факультет журналистики Казахского государственного университета им. С. М. Кирова (ныне КазНУ им. аль-Фараби). В разные годы работал директором департамента PR компании «Казатомпром»; заместителем директора, директором информационных программ Агентства «Хабар»; корреспондентом, редактором информационных программ телеканала КТК.

Редакция центра деловой информации Kapital.kz приносит искренние соболезнования родным и близким Сергея Насырова.