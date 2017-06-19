Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: США готовят удар по всем военным предприятиям Путина
Донорам крови дают скидки на продукты, бытовую технику и авиабилеты
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Видео 3-летней дочери Елены Перминовой возмутило соцсети
Ярость Трампа: президент США "кричал на телевизор" из-за Коми
Секреты спецкухни. Что в тарелках у президентов и премьеров?Как устроена главная кухня страны, чем и как кормили генсеков, президентов и их ино­странных гостей. Рассказ кремлевского шеф-повара
СМИ: Министр РФ рассказал про "курортных убийц" в Крыму
СМИ: Германия не вернув долги, начала угрожать РФ
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Дума обсудила, где деньги на страховки дольщиков
Стройные ноги и точёная фигура: Максакова показала себя в мини
СМИ: воинственность Киева достигла небывалых высот
Екатерина Климова очаровала всех юбкой в стиле бэби-долл (фото)
54-летняя Деми Мур удивила поклонников фото без зубов
"Не буду": Стоун отменил договоренность по фильму о Путине
Киев: РФ использует советские остатки Украины
В Европе начали продавать гаечный ключ, о котором мечтает каждый
На «Газели» будут ставить двигатели Volkswagen
Фоторепортажи
10Умер Гельмут Коль
10Теракт в Лондоне
14:39 (мск), источник: Kapital.kz

В Алматы простились с известным журналистом Сергеем Насыровым

В Алматы на 49-м году скончался известный журналист Сергей Насыров.

Он не перенес пятичасовой операции, рассказали друзья и коллеги журналиста. Простились с ним 18 июня.

Читайте также
Обнаружено тело пропавшей по дороге из лагеря в Атырау девочки

С июля 2016 по март 2017 года Сергей Насыров работал в Дирекции по подготовке к Универсиаде 2017, в отделе по связям с общественностью. С апреля начал проходить обследованиеи лечение.

Сергей Насыров родился 20 сентября 1967 года. Окончил факультет журналистики Казахского государственного университета им. С. М. Кирова (ныне КазНУ им. аль-Фараби). В разные годы работал директором департамента PR компании «Казатомпром»; заместителем директора, директором информационных программ Агентства «Хабар»; корреспондентом, редактором информационных программ телеканала КТК.

Редакция центра деловой информации Kapital.kz приносит искренние соболезнования родным и близким Сергея Насырова.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Максат Усенов получил 10 суток административного ареста
РФ приостановит действие меморандума с США по полетам над Сирией
Евросоюз продлил на год санкции против Крыма
Назначен новый посол РФ в Турции
Путин утвердил изменения в Трудовой кодекс
Россию и Португалию на Кубке конфедераций рассудит Рокки
При пожаре в жилой башне в Лондоне могли погибнуть 79 человек
Расшифрована записка возрастом 2600 лет: автор просил вина
Спорт
Оказали видеопомощь: чилийцы победили Камерун в матче КК По ходу игры, прошедшей в воскресенье на московском стадионе "Спартак", судьи дважды прибегнули к системе видеопомощи арбитрам (VAR)
Авто
Абсолютно новый Kia Rio: первое знакомство Это новый Киа Рио. Прям совсем новый, еще даже в камуфляже. Однако кое-что о самом популярном в России автомобиле мы уже можем рассказать
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Последняя роль Охлобыстина: съемки фильма «Временные трудности» В драме от создателей фильма «Мамы» снялись также Риналь Мухаметов, Ирина Пегова и Ян Цапник
Недвижимость
На чем смело можно экономить при ремонте
Путин поддержал идею выдавать бесплатно землю по всей стране
Риелторы рассказали, где богачи из России скупают недвижимость
Министерства РФ переедут в небоскребы
Леди
Как звезды старше 60 выглядят в обычной жизни (фото) Как Голди Хоун, Хелен Миррен, Сьюзен Сарандон и другие звезды выглядят на снимках папарацци - так же превосходно, как и на светских раутах?
Дети
Битвы за имена, которые давно пора прекратить Почти каждая семья сталкивается с трудностями при выборе имени для малыша. Наш автор Ольга Выходченко разобрала пять самых распространенных проблемных ситуаций.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
10 идей для загородного дома, которые вам понравятся
Как оформить маленький сад: идеи ландшафтного дизайнера
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь