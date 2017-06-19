А был ли мальчик: раскритиковавший ЭКСПО журналист в Казахстане не был
В ЭКСПО озвучили странные факты, комментируя скандальную статью Джеймса Палмера.
В ЭКСПО озвучили странные факты, комментируя скандальную статью Джеймса Палмера.
АСТАНА, 19 июн — Sputnik. Скандальную статью о «Звезде смерти за 5 миллиардов долларов», вышедшую в американском издании Foreign Policy под авторством Джеймса Палмера, прокомментировал руководитель департамента по связям с общественностью национальной компании «Астана ЭКСПО-2017» Сергей Куянов.
Как сообщил глава
«Как нам удалось выяснить,
Глава
«Хотя ситуация достаточно странная, потому что журнал всем известен. Вряд ли он будет печатать
Также он отметил искажение ряда фактов в статье.
«Понятно, что все цифры, все факты там, мягко говоря, перевернуты, начиная со стоимости. Он называет цифру в 5 миллиардов долларов. Еще раз хочу повторить, что настоящая цифра — ни три, ни пять, ни семь, а 1,3 миллиарда долларов. Это вместе со строительством комплексов», — заключил Куянов.