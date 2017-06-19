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14:34 (мск), источник: Sputniknews.kz

А был ли мальчик: раскритиковавший ЭКСПО журналист в Казахстане не был

В ЭКСПО озвучили странные факты, комментируя скандальную статью Джеймса Палмера.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 19 июн — Sputnik. Скандальную статью о «Звезде смерти за 5 миллиардов долларов», вышедшую в американском издании Foreign Policy под авторством Джеймса Палмера, прокомментировал руководитель департамента по связям с общественностью национальной компании «Астана ЭКСПО-2017» Сергей Куянов.

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Как сообщил глава PR-департамента, такой журналист существует, но он не американец, а подданнй Великобритании. Он действительно написал статью, но в Казахстан в период проведения ЭКСПО не въезжал.

«Как нам удалось выяснить, во-первых, такой журналист действительно есть, это британец, который пишет одновременно в несколько изданий, пишет в основном по центральной Азии и Китаю. Второе: на выставке такого журналиста зарегистрировано или аккредитовано не было. И третье, как нам удалось узнать с помощью наших коллег из департамента по безопасности, человек с таким именем границу РК не пересекал», — заявил Куянов.

Глава PR-службы ЭКСПО предположил, что-либо Палмер пользовался чужими впечатлениями или материалом, который ему кто-то дал, либо его именем подписался другой журналист.

«Хотя ситуация достаточно странная, потому что журнал всем известен. Вряд ли он будет печатать какие-то материалы под псевдонимом, потому что это вредит изданию. Но, тем не менее, ситуация нами отмечена», — подчеркнул Куянов.

Также он отметил искажение ряда фактов в статье.

«Понятно, что все цифры, все факты там, мягко говоря, перевернуты, начиная со стоимости. Он называет цифру в 5 миллиардов долларов. Еще раз хочу повторить, что настоящая цифра — ни три, ни пять, ни семь, а 1,3 миллиарда долларов. Это вместе со строительством комплексов», — заключил Куянов.

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