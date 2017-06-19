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14:27 (мск), источник: ИА Башинформ

В фильм Оливера Стоуна «Интервью с Путиным» вошли кадры из Уфы

УФА, 19 июня 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. 19 июня «Первый канал» начинает показ нового документального фильма американского режиссера Оливера Стоуна «Интервью с Путиным» (The Putin Interview). Его мировая премьера состоялась в США 12 июня.

Как сообщает портал Собкор02.ru, жителям Башкортостана фильм будет интересен еще и тем, что во второй серии беседа Стоуна с Владимиром Путиным ведется на фоне кадров, снятых в Уфе.

Разговор о мусульманах России иллюстрируется мечетью Ляля-Тюльпан, расположенной в столице Башкортостана. Съемки с квадрокоптера демонстрируют не только одну из самых ярких достопримечательностей Уфы на фоне разноцветного осеннего леса, но и главный корпус Уфимского нефтяного университета, а также красивейший пейзаж забельских далей на закате.

«Конфликтов между исламом, христианством, иудаизмом у нас никогда не было. И потом, представители нашего исламского сообщества — граждане России, у них другой родины нет. Россия — их родина», — приводит отрезок из интервью Путина автор публикации.

Глава государства замечает, что «Россия изначально, с первых шагов своих складывалась как многоконфессиональное и многонациональное государство».

«И у нас за тысячу лет сложилась определенная культура взаимоотношений, — продолжил Путин. — В местах смешанного проживания христиан и мусульман очень много ситуаций, когда люди вместе отмечают как христианские, так и мусульманские праздники. Мне кажется, опираясь на этот огромный исторический позитив, мы сможем легко преодолеть все тонкие и чувствительные вещи в межэтнических и межрелигиозных отношениях».

Добавим, что свой фильм о Путине Оливер Стоун создал на основе более десятка интервью с президентом России, состоявшихся на протяжении последних двух лет. Первая часть картины посвящена рассказу о начале карьеры Путина, вторая — проблемам России. В третьей Стоун и Путин обсуждали Украину и Сирию, а в четвертой части — ситуацию после выборов в США.

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