В Башкирии нашли пропавшую Милявшу Рамазанову

Сегодня, 19 июня, стало известно, что пропавшую еще в конце марта Милявшу Рамазанову нашли мертвой. Грустной новостью поделилась ее дочка Айгуль.

— Тело мамы нашли 17 июня. Вчера мы ездили на опознание. Останки нашли прохожие в лесополосе, недалеко от Стерлитамака, — рассказала молодая девушка.

Напомним, что женщина пропала при очень странных обстоятельствах. Ночью 31 марта она уехала из своего дачного домика в сторону села Архангельское. Позже ее машину нашли разбитой на трассе. Женщина переночевала в гостинце, а утром ее довезли на такси до села Толбазы. После 54-летнюю женщину никто не видел.

Позже в Следкоме добавили, что по предварительным причинам смерть наступила в результате сердечного заболевания.