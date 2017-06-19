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17:37 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Нормы отпуска лекарств в Беларуси сохранятся только для настоек и марганцовки

Нормы отпуска лекарств собираются сохранить только для спиртосодержащих настоек и перманганата калия, сообщила сегодня начальник управления фармацевтической инспекции и организации лекарственного обеспечения Министерства здравоохранения Беларуси Людмила Реутская.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Из перечня безрецептурных лекарств уходит норма отпуска. На протяжение пяти лет она действовала: в руки отпускалось не более двух упаковок лекарства.

Было решено, что эта норма неоправданна. Ее оставят только для некоторых позиций — настоек спиртосодержащих и перманганата калия.

По словам Реутской, 16 июня общественное обсуждение перечня завершилось.

«Все предложения, которые поступили, мы рассмотрели и обобщили. Сегодня-завтра состоится совещание, на котором будет подведен итог. И документ отправится на юридическую экспертизу в Минюст», — рассказала она.

Людмила Реутская отметила, что хватает замечаний и предложений от производителей (как отечественных, так и зарубежных), а также от медицинской и фармацевтической общественности. Не все разобрались, что лекарства в перечне приведены под международными непатентованными наименованиями.

— Мы не делаем разницу между отечественными и импортными лекарствами, мы не даем торговых наименований лекарственных средств, — пояснила она.

По этому же вопросу в основном обращались и граждане, передает БЕЛТА.

Специалист подчеркнула, что изменять перечень — нормальный процесс. Серьезных потерь отечественный рынок лекарств не претерпел. В госреестре примерно 4,5 тысячи наименований. Лекарств достаточно, чтобы вылечить практически любое заболевание. 60% лекарств все так же можно купить без рецепта.

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