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14:20 (мск), источник: Lenta.Ru

Четверть российских туристов призналась в пристрастии к курортным романам

Более четверти российских туристов в ходе опроса заявили, что часто заводят курортные романы. Об этом говорится в пресс-релизе компании momondo, поступившем в «Ленту.ру» в понедельник, 19 июня.

Источник: Reuters

Специалисты турсервиса пришли к таким выводам после проведенного среди граждан 23 стран опроса. В исследовании приняли участие 24,7 тысячи человек. В итоге выяснилось, что у 68 процентов российских респондентов никогда не было любовной связи на отдыхе. Хоть раз таким образом проводили отпуск 29 процентов.

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Среди путешественников из других стран самыми любвеобильными оказались швейцарцы (41 процент). Наиболее стойкими в данном плане стали канадцы. Только 20 процентов респондентов из этого государства позволяли завести роман на курорте.

Также стало известно, что почти половина (49 процентов) россиян не согласна отпустить партнера отдыхать одного. Лидером по данному показателю были признаны туристы из Румынии. Из них 65 процентов не пойдут на такой шаг.

Из тех россиян, кто готов позволить своей жене/мужу уехать в отпуск без второй половинки, 35 процентов разрешают путешествовать партнеру с кем угодно. Четверть выступают против друзей противоположного пола в качестве компаньонов, 23 процента — против коллег противоположного пола.

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