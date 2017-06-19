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15:56 (мск), источник: Вести Иркутск

Пилотный проект по обустройству «народных троп» стартовал в Иркутске

По следам пешеходов. Теперь те, кто торопятся, не будут вредить природе. В Иркутске начали бетонировать… натоптанные людьми тропинки.

Последний штрих. Каждый из рабочих старается, чтоб дорожка получилась максимально ровной. С минуты на минуту ожидают бетон. Будут заливать основу. Так на месте натоптанной людьми тропы рождается цивилизованная дорожка.

— Очень народу много ходит. Мы сначала пытались как-то газоны огородить, восстановить, чтобы трава выросла. Но люди всё равно ходили как им удобно — по газонам на остановку. И в итоге трава вытаптывалась, — говорит сотрудник департамента дорожной деятельности комитета городского обустройства администрации Иркутска Татьяна Луговская.

Вот такой вариант для тех, кто спешит. Теперь, для того чтобы попасть побыстрее в нужную точку, совсем не нужно топтать газон. Через несколько дней эту тропинку забетонируют, а сверху положат брусчатку.

Для России обустройство таких народных тропинок — не новость. Для Иркутска — пилотный проект. Тут же, неподалёку от тропы, интересуемся мнением горожан.

— Не люблю ходить по газонам, так как их высаживали в своё время, за ними ухаживают. Зачем портить?
— По тротуару, конечно, удобнее. И газон не страдает.

Пока решили облагородить два излюбленных иркутянами сокращённых пути. В сквере Кирова и на площади перед зданием «Востсибугля». Но в мэрии Иркутска говорят, народную «тропиночную сеть» изучат повнимательнее и там, где нужно, благоустроят.

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