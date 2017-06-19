Пилотный проект по обустройству «народных троп» стартовал в Иркутске
По следам пешеходов. Теперь те, кто торопятся, не будут вредить природе. В Иркутске начали бетонировать… натоптанные людьми тропинки.
По следам пешеходов. Теперь те, кто торопятся, не будут вредить природе. В Иркутске начали бетонировать… натоптанные людьми тропинки.
Последний штрих. Каждый из рабочих старается, чтоб дорожка получилась максимально ровной. С минуты на минуту ожидают бетон. Будут заливать основу. Так на месте натоптанной людьми тропы рождается цивилизованная дорожка.
— Очень народу много ходит. Мы сначала пытались
Вот такой вариант для тех, кто спешит. Теперь, для того чтобы попасть побыстрее в нужную точку, совсем не нужно топтать газон. Через несколько дней эту тропинку забетонируют, а сверху положат брусчатку.
Для России обустройство таких народных тропинок — не новость. Для Иркутска — пилотный проект. Тут же, неподалёку от тропы, интересуемся мнением горожан.
— Не люблю ходить по газонам, так как их высаживали в своё время, за ними ухаживают. Зачем портить?
— По тротуару, конечно, удобнее. И газон не страдает.
Пока решили облагородить два излюбленных иркутянами сокращённых пути. В сквере Кирова и на площади перед зданием «Востсибугля». Но в мэрии Иркутска говорят, народную «тропиночную сеть» изучат повнимательнее и там, где нужно, благоустроят.