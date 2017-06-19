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14:38 (мск), источник: Интерфакс

Туроператоры сообщили о снижении спроса на Крым на треть

19 июня. Interfax-Russia.ru — Продажи турпакетов в Крым снизились на 30% по сравнению с прошлогодними показателями, сообщила в понедельник порталу «Интерфакс-Туризм» пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина со ссылкой на данные туроператоров.

«В конце мая туроператоры говорили о падении спроса на Крым на 30% по сравнению с прошлым годом. По многолетним наблюдениям крымских партнеров, если в этот период идет снижение, то тенденцию уже не переломить — таким почти наверняка будет весь сезон. Действительно, сейчас, к третьей декаде июня картина не изменилась», — сказала И. Тюрина.

По мнению коммерческого директора компании «Алеан» Оксаны Булах, у Крыма есть все шансы недополучить порядка 30% турпотока и по итогам сезона. Генеральный директор компании «Дельфин» Сергей Ромашкин напомнил, что Крым показывает то же падение, что и другие курорты Черноморского побережья. В аналогичной ситуации Краснодарский край, Анапа, Сочи, Абхазия.

«Причины происходящего хорошо известны: стабилизация курса валюты, стимулирующая поездки за рубеж, и открытие Турции, причем с минимальными ценами на отдых», — отметила И. Тюрина.

Многие крымские отели, которые уже в мае прошлого года нельзя было забронировать, сегодня вполне доступны, рассказала заместитель генерального директора компании «Роза ветров» Елена Савченко.

При этом, по словам С. Ромашкина, в полтора раза подорожала перевозка в Крым. «Туроператоры по Турции предлагают пакеты по 18 тыс. рублей — конечно, в довольно скромные отели. Но проблема в том, что в Крым только перелет стоит чуть ли не столько же», — подчеркнул он.

Также эксперты отметили не самые благополучные для российских курортов этим летом погодные условия. По мнению С. Ромашкина, изменилось и потребительское поведение туристов, которые могли предпочесть прямое бронирование в отелях. И если у операторов продажи просели на треть, то падение загрузки в отелях может быть порядка 10%.

В 2016 году поток в Крым вырос на 21% и составил почти 5,6 млн человек. По данным Минкурортов Крыма, порядка 808 тысяч туристов отдохнули на полуострове в январе-мае 2017 года — на 0,3% меньше, чем за пять месяцев прошлого года. Средняя загрузка пансионатов и санаториев Крыма составила с начала года 28,5%, в мае — 33,2%.

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