Синоптики не исключают возникновения смерчей в Нижегородской области летом 2017 года.

Об этом начальник отдела метпрогнозов Нижегородского гидрометцентра Ольга Мокеева сообщила корреспонденту НИА «Нижний Новгород», комментируя появление микросмерча в Пильнинском районе региона, 19 июня.

По ее словам, смерчи в Нижегородской области — редкое явление, однако время от времени возникают в периоды, когда летний сезон характеризуется большим количеством осадков и ветра. «Зафиксированный микросмерч в наших широтах чаще всего безобиден, а его воронка не достигает земли, поэтому не может нанести какой-либо вред. Однако, история нашей области помнит примеры менее безобидных смерчей.

Так 3 июля 1974 года смерчем сорвало крышу с Дворца спорта в Нижнем Новгороде, а в XX веке в Москве был зафиксирован случай, когда воздушный поток захватил воду из Москвы-реки. Даже в наших широтах не исключено такое явление. Для нынешнего лета характерно обилие осадков, грозы и порывистый ветер, а где ветер, там могут возникать шквалы и смерчи. Поэтому призываю нижегородцев быть особенно внимательными этим летом во время сильной грозы и стараться соблюдать правила безопасности при возникновении сильных порывов ветра", — подвела итог синоптик.

Напомним, что по данным регионального Гидрометцентра, июль в Нижегородской области в 2017 году ожидается умеренно жарким и будет сопровождаться сильными ветрами. По расчетам, календарное лето завершит август со средним температурным фоном +16 — +18 градусов.