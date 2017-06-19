Синоптики не исключают возникновения смерчей в Нижегородской области летом 2017 года
Синоптики не исключают возникновения смерчей в Нижегородской области летом 2017 года.
Синоптики не исключают возникновения смерчей в Нижегородской области летом 2017 года.
Об этом начальник отдела метпрогнозов Нижегородского гидрометцентра Ольга Мокеева сообщила корреспонденту НИА «Нижний Новгород», комментируя появление микросмерча в Пильнинском районе региона, 19 июня.
По ее словам, смерчи в Нижегородской области — редкое явление, однако время от времени возникают в периоды, когда летний сезон характеризуется большим количеством осадков и ветра. «Зафиксированный микросмерч в наших широтах чаще всего безобиден, а его воронка не достигает земли, поэтому не может нанести
Так 3 июля 1974 года смерчем сорвало крышу с Дворца спорта в Нижнем Новгороде, а в XX веке в Москве был зафиксирован случай, когда воздушный поток захватил воду из
Напомним, что по данным регионального Гидрометцентра, июль в Нижегородской области в 2017 году ожидается умеренно жарким и будет сопровождаться сильными ветрами. По расчетам, календарное лето завершит август со средним температурным фоном +16 — +18 градусов.