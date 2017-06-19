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15:27 (мск), источник: Интерфакс

Рособрнадзор обнародовал предварительные итоги ЕГЭ

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU — Рособрнадзор подвел предварительные итоги единого государственного экзамена по обществознанию, литературе и физике, выяснилось, что число «двоечников» существенно снизилось по сравнению с прошлым годом.

Источник: РИА "Новости"

«Среднее количество баллов по обществознанию, физике и литературе не ниже прошлого года, это говорит о стабильности экзамена. Что важно — уменьшилось число не преодолевших минимальные границы», — заявил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов в понедельник в ситуационно-информационном центре ведомства.

По его словам, по обществознанию снижение до 13,8% с 17,5% в прошлом году, по физике — до 3,8% с 6,1%, по литературе — до 2,9% по сравнению с 4,4% годом ранее.

Экзамены по обществознанию прошли в России 5 июня, по физике и литературе — 7 июня.

Кравцов также заявил, что его ведомство готово к введению обязательного ЕГЭ по истории, но подчеркнул, что такое решение пока не принято.

Он добавил, что вопрос о разделении ЕГЭ по истории на базовый и профильный — это также компетенция Минобрнауки, а не Рособрнадзора.

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