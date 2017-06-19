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16:09 (мск), источник: Водитель Петербурга

Утки на ЗСД спаслись сами

Приехав на место, сотрудники МСС не увидели ни уток, ни следов их прибывания. Вероятно, водители все же пропустили птиц.

Сотрудники оператора ЗСД — «Магистрали Северной столицы» — проверили информацию о птицах, гуляющих по скоростной трассе. Как рассказали «Водителю Петербурга» в пресс-службе МСС днем 19 июня, утке и ее 6 утятам удалось выжить после опасной прогулки.

Необычных пешеходов очевидцы заметили рядом с одним из пунктов оплаты, там где автомобилисты снижают скорость. Приехав на место, сотрудники МСС не увидели ни уток, ни следов их прибывания. Вероятно, водители все же пропустили птиц.

Напомним, что семью из утки и 6 утят на ЗСД днем (фото). Некоторые автомобилисты даже сопровождали семейство, чтобы уберечь от колес менее внимательных водителей.

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