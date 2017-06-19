Под Администрацией президента произошли стычки «айдаровцев» с полицией

КИЕВ, 19 июн — РИА Новости Украина. Столкновения между протестующими бойцами добровольческого батальона «Айдар» и правоохранителями произошли под Администрацией президента в понедельник.

По данным УНИАНа, «айдаровцы» с народным депутатом Сергеем Мельничуком вышли на акцию протеста в связи с тем, что правоохранители обвиняют их в терроризме.

Так, протестующие пытались разбить палатку под АП, что спровоцировало столкновения с силовиками.