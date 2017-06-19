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16:00 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Под Администрацией президента произошли стычки «айдаровцев» с полицией

«Айдаровцы» с народным депутатом и экс-комбатом Сергеем Мельничуком в понедельник вышли на акцию протеста в связи с тем, что правоохранители обвиняют их в терроризме.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 19 июн — РИА Новости Украина. Столкновения между протестующими бойцами добровольческого батальона «Айдар» и правоохранителями произошли под Администрацией президента в понедельник.

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По данным УНИАНа, «айдаровцы» с народным депутатом Сергеем Мельничуком вышли на акцию протеста в связи с тем, что правоохранители обвиняют их в терроризме.

Так, протестующие пытались разбить палатку под АП, что спровоцировало столкновения с силовиками.

Напомним, накануне в столице произошли стычки между полицейскими и противниками ЛГБТ-марша. Не так давно в Киеве бойцы добробатов также штурмовали горсовет.

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