Над Новосибирском появилась гигантская облачная башня

Как отмечает местное СМИ, запись прислала в редакцию жительница города. На кадрах видно, как облако повисло над зданием научно-технической библиотеки.

«Я сняла видео около 14:30, до дождя. На улице было очень душно, находиться было почти невозможно», — отметила очевидец.