Над Новосибирском появилась гигантская облачная башня
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Над Новосибирском в небе образовалось огромное «вертикальное»
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Над Новосибирском в небе образовалось огромное «вертикальное»
Как отмечает местное СМИ, запись прислала в редакцию жительница города. На кадрах видно, как облако повисло над зданием
«Я сняла видео около 14:30, до дождя. На улице было очень душно, находиться было почти невозможно», — отметила очевидец.
Кроме того, облако запечатлел пассажир одного из самолетов, летевших в Новосибирск. В комментарии к фото