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16:09 (мск), источник: РИА Новости

Над Новосибирском появилась гигантская облачная башня

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Над Новосибирском в небе образовалось огромное «вертикальное» кучево-дождевое облако. Видео редкого природного явления опубликована на YouTube-канале НГС. Новости.

Как отмечает местное СМИ, запись прислала в редакцию жительница города. На кадрах видно, как облако повисло над зданием научно-технической библиотеки.

«Я сняла видео около 14:30, до дождя. На улице было очень душно, находиться было почти невозможно», — отметила очевидец.

Кроме того, облако запечатлел пассажир одного из самолетов, летевших в Новосибирск. В комментарии к фото интернет-пользователи отметили, что природное явление напоминает ядерный гриб.

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