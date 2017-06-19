Вторая половина июня в Петербурге будет прохладной и дождливой

До конца июня в Северной столице будет прохладно и дождливо, сообщает городской Гидрометцентр. Погода в Петербурге испортится уже во вторник, 20 июня.

Согласно прогнозу синоптиков, в ближайшие две недели лето ждать не стоит. Воздух будет прогреваться лишь до 13−16°С. Небо над городом затянет облаками, а осадки станут ежедневными гостями в Петербурге.

Потепление наступил лишь к самому концу месяца.