Booking составил рейтинг городов России с самой вкусной едой

«Рейтинг возглавил Владивосток, известный свежими морепродуктами и паназиатской кухней. Второе место занял Суздаль — родина знаменитой суздальской медовухи, а третье — Кострома, где туристы могут попробовать традиционные российские сыры и разнообразные домашние закуски», — сообщили в Booking.com.

Секреты спецкухни. Что в тарелках у президентов и премьеров?

В десятку самых лучших городов для гастрономического туризма в России вошли также Псков, Калининград, Сочи, Нижний Новгород, Екатеринбург, Адлер и Геленджик.

По данным Booking.com, 75% путешественников отмечают, что при выборе места отдыха руководствуются наличием вкусной местной кухни.