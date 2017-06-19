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16:34 (мск), источник: RNS

Booking составил рейтинг городов России с самой вкусной едой

Москва и Санкт-Петербург не вошли в рейтинг топ-10 городов с лучшей едой в России. Рейтинг был составлен на основе отзывов российских пользователей и сервиса онлайн-бронирования отелей Booking.com.

Источник: РИА "Новости"

«Рейтинг возглавил Владивосток, известный свежими морепродуктами и паназиатской кухней. Второе место занял Суздаль — родина знаменитой суздальской медовухи, а третье — Кострома, где туристы могут попробовать традиционные российские сыры и разнообразные домашние закуски», — сообщили в Booking.com.

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В десятку самых лучших городов для гастрономического туризма в России вошли также Псков, Калининград, Сочи, Нижний Новгород, Екатеринбург, Адлер и Геленджик.

По данным Booking.com, 75% путешественников отмечают, что при выборе места отдыха руководствуются наличием вкусной местной кухни.

Особенно популярны среди гастрономического туризма страны Азии и Южной Америки. Самыми популярными среди пользователей сервиса городами для любителей вкусно поесть стали Гонконг, Сан-Паулу, Токио, Афины и Куала-Лумпур.

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