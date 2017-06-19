Booking составил рейтинг городов России с самой вкусной едой
Москва и
Москва и
«Рейтинг возглавил Владивосток, известный свежими морепродуктами и паназиатской кухней. Второе место занял Суздаль — родина знаменитой суздальской медовухи, а третье — Кострома, где туристы могут попробовать традиционные российские сыры и разнообразные домашние закуски», — сообщили в Booking.com.
В десятку самых лучших городов для гастрономического туризма в России вошли также Псков, Калининград, Сочи, Нижний Новгород, Екатеринбург, Адлер и Геленджик.
По данным Booking.com, 75% путешественников отмечают, что при выборе места отдыха руководствуются наличием вкусной местной кухни.
Особенно популярны среди гастрономического туризма страны Азии и Южной Америки. Самыми популярными среди пользователей сервиса городами для любителей вкусно поесть стали Гонконг,