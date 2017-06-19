Национальный наряд Алсу вызвал жаркие споры среди зрителей Кубка конфедераций

Видео и фото с презентации Алсу выложила в своем Instagram’е и подписала их так: «Наш национальный костюм отражает всю красоту нашей Земли, так умело воплощенную руками настоящих мастериц. В нем грация, изящество, нежность, скромность и чистота наших сердец. Спасибо вам, волшебницы».
Несмотря на то, что наряд очень шел певице и многие пользователи оставили массу восторженных комментариев, в сети он вызвал бурные дискуссии. Многие заявляли, что костюм не татарский, а больше похож на национальный костюм ингушей или осетин.
На многочисленные вопросы поклонников ответили сами мастерицы, сшившие наряд. Они отметили, что стоящая перед ними задача была нелегкой и они не стали придерживаться строгих канонов, а захотели совместить в наряде много разных элементов, но при этом соблюсти все основные атрибуты татарского костюма.
«Итак, какой же он — татарский, осетинский, чеченский или, может, еще какой-то народности? Прежде всего следует понять, что не было задачи воссоздать исторический национальный татарский костюм по всем его канонам. Признаемся, задача стояла не из легких: надо было совместить в наряде очень многое и, самое главное, подчеркнуть колорит наших национальных традиций. Для Алсу был изготовлен нашими мастерами стилизованный костюм — костюм в национальном татарском стиле. Соблюдены в нем все основные атрибуты: есть и нижнее платье-рубаха, и отлетной жилет (он не обязательно должен быть коротким), и женская тюбетейка. Мы не использовали платок, поскольку это сценический образ», — пояснили мастерицы свой замысел.
Очень много вопросов пользователей соцсетей было посвящено широким рукавам наряда. Мастера объяснили, что современные широкие расклешенные рукава не имеют отношения к кавказским костюмам. Также, по желанию самой певицы, костюм был полностью расшит вручную татарским орнаментом.
Алсу попыталась подвести итог дискуссии, заявив, что важно живущее в сердцах и душах: «Жизнь не стоит на месте. Все меняется. Появляются новые элементы, в том числе и в национальных костюмах. Но самое главное, чтобы не менялось основное — наша душа и наши сердца, в которых живет наш прекрасный Татарстан».