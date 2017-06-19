Национальный наряд Алсу вызвал жаркие споры среди зрителей Кубка конфедераций

Видео и фото с презентации Алсу выложила в своем Instagram’е и подписала их так: «Наш национальный костюм отражает всю красоту нашей Земли, так умело воплощенную руками настоящих мастериц. В нем грация, изящество, нежность, скромность и чистота наших сердец. Спасибо вам, волшебницы». Несмотря на то, что наряд очень шел певице и многие пользователи оставили массу восторженных комментариев, в сети он вызвал бурные дискуссии. Многие заявляли, что костюм не татарский, а больше похож на национальный костюм ингушей или осетин.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BVcf3fIlVju/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Наш национальный костюм отражает всю красоту нашей Земли??, так умело воплощённую руками настоящих мастериц❤ В нем грация, изящество, нежность, скромность и чистота наших сердец ?????? Спасибо вам, волшебницы @minnikhanova @atelier_khan_moscow , за ваше творение ?????????? #КубокКонфедераций2017 #Татарстан #Казань #национальныйкостюм #татарскийкостюм</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от АЛСУ❤️ALSOU Official Instagram (@alsou_a) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-06-17T15:12:43+00:00">Июн 17 2017 в 8:12 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script>

На многочисленные вопросы поклонников ответили сами мастерицы, сшившие наряд. Они отметили, что стоящая перед ними задача была нелегкой и они не стали придерживаться строгих канонов, а захотели совместить в наряде много разных элементов, но при этом соблюсти все основные атрибуты татарского костюма. «Итак, какой же он — татарский, осетинский, чеченский или, может, еще какой-то народности? Прежде всего следует понять, что не было задачи воссоздать исторический национальный татарский костюм по всем его канонам. Признаемся, задача стояла не из легких: надо было совместить в наряде очень многое и, самое главное, подчеркнуть колорит наших национальных традиций. Для Алсу был изготовлен нашими мастерами стилизованный костюм — костюм в национальном татарском стиле. Соблюдены в нем все основные атрибуты: есть и нижнее платье-рубаха, и отлетной жилет (он не обязательно должен быть коротким), и женская тюбетейка. Мы не использовали платок, поскольку это сценический образ», — пояснили мастерицы свой замысел. Очень много вопросов пользователей соцсетей было посвящено широким рукавам наряда. Мастера объяснили, что современные широкие расклешенные рукава не имеют отношения к кавказским костюмам. Также, по желанию самой певицы, костюм был полностью расшит вручную татарским орнаментом. Алсу попыталась подвести итог дискуссии, заявив, что важно живущее в сердцах и душах: «Жизнь не стоит на месте. Все меняется. Появляются новые элементы, в том числе и в национальных костюмах. Но самое главное, чтобы не менялось основное — наша душа и наши сердца, в которых живет наш прекрасный Татарстан».