ЕГЭ по истории и химии прошли в Воронежской области на 43 площадках в понедельник, 19 июня. На сдачу истории записались 1694 выпускника, химии — 1100, сообщила пресс-служба департамента образования по региону. Один пункт проведения экзамена в регионе оборудовали «на дому».

Тест по истории состоял из двух частей, включающих 25 заданий. На их выполнение отводилось почти четыре часа. Минимальный балл для сдачи ЕГЭ по истории — 32. Работа по химии также состояла из двух частей, заданий было 34. Выпускники должны были справиться с работой за 3,5 часа. На экзамене можно было использовать непрограммируемый калькулятор. Пороговой балл — 36. Результаты экзаменов по обоим предметам будут известны до 4 июля.

Основной период ЕГЭ завершился. В нем поучаствовали более 10 тыс. жителей региона. Обязательными для сдачи были русский язык и математика. Математику базового уровня сдали выпускники, которым оценка нужна была для получения аттестата. На профильный ЕГЭ отправились выпускники, поступающие в вузы на специальности, где математика — один из вступительных экзаменов.

Выпускники прошлых лет, двоечники и школьники, пропустившие тестирование по уважительной причине, сдадут экзамены в резервные дни — с 20 июня по 1 июля. Вопросы, касающиеся ЕГЭ, можно задать по «горячей линии»: 8 (473) 255 52 61.