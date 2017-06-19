Станция метро «Беговая» будет открыта только в 2019 году

Строящаяся станция метро «Беговая» будет введена в эксплуатацию только в 2019 году, сообщает Конкретно. Ру. Об этом 19 июня журналистам рассказал вице-губернатор Петербурга Игорь Албин.

Таким образом, станцию не успеют построить к чемпионату мира по футболу в России, как планировалось ранее. При этом «Новокрестовская» будет сдана менее, чем через год — в мае 2018-го. Реконструкция Тучкова моста идет с опережением на три месяца.

Общая стоимость перегона от «Присморской» до «Беговой» составила 36,8 миллиардов рублей. Проходку тоннеля должны были завершить к концу мая текущего года.