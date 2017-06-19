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17:29 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Станция метро «Беговая» будет открыта только в 2019 году

Сдать объект к чемпионату мира по футболу не успеют.

Источник: Администрация Санкт-Петербурга

Строящаяся станция метро «Беговая» будет введена в эксплуатацию только в 2019 году, сообщает Конкретно. Ру. Об этом 19 июня журналистам рассказал вице-губернатор Петербурга Игорь Албин.

Таким образом, станцию не успеют построить к чемпионату мира по футболу в России, как планировалось ранее. При этом «Новокрестовская» будет сдана менее, чем через год — в мае 2018-го. Реконструкция Тучкова моста идет с опережением на три месяца.

Общая стоимость перегона от «Присморской» до «Беговой» составила 36,8 миллиардов рублей. Проходку тоннеля должны были завершить к концу мая текущего года.

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