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17:38 (мск), источник: Om1.ru

Омичка сняла на видео мужчин, ворующих асфальт

Несколько человек активно орудовали лопатами.

Омичка, пожелавшая остаться неизвестной, опубликовала в соцсети «ВКонтакте» видео, которое она сняла у школы № 30 на улице 22 Партсъезда. На ролике видно, как несколько мужчин нагребают лопатой кучу песка или гравия.

По словам автора видео, этой кучей дорожники должны были разровнять свалку у школы. Вечером у нее стояло несколько машин, водители которых активно работали лопатой. «Вот так мгновенно грузят в свои закрома, то чем должны были разровнять свалку около 30-й школы на ул. 22 П/С…», -гласит комментарий под видео.

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