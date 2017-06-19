Омичка сняла на видео мужчин, ворующих асфальт

Омичка, пожелавшая остаться неизвестной, опубликовала в соцсети «ВКонтакте» видео, которое она сняла у школы № 30 на улице 22 Партсъезда. На ролике видно, как несколько мужчин нагребают лопатой кучу песка или гравия.

По словам автора видео, этой кучей дорожники должны были разровнять свалку у школы. Вечером у нее стояло несколько машин, водители которых активно работали лопатой. «Вот так мгновенно грузят в свои закрома, то чем должны были разровнять свалку около 30-й школы на ул. 22 П/С…», -гласит комментарий под видео.