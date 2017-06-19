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18:54 (мск), источник: ТАСС

Станции метро Москвы «Спартак» и «Тушинская» будут работать в особом режиме 21 июня

Дополнительные резервные составы будут работать на Таганско-Краснопресненской и Кольцевой линиях метро в дни матчей Кубка конфедераций.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Станции московского метро «Спартак» и «Тушинская» будут работать в особом режиме в дни матчей Кубка конфедераций по футболу. Как сообщается на Едином транспортном портале столицы, это позволит избежать скопления людей на станциях.

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«Северный вестибюль станции “Спартак” будет работать только на выход. Режим работы южного вестибюля станции “Спартак” и вестибюлей станции “Тушинская” не изменится. Через 1,5 часа после начала футбольных матчей и в течение 2 часов после их окончания северный вестибюль станции “Спартак” будет работать только для входа пассажиров. При необходимости также будет работать и южный вестибюль станции “Тушинская”, остальные вестибюли — в обычном режиме», — говорится в сообщении.

В дни матчей на Таганско-Краснопресненской и Кольцевой линиях метро будут находиться дополнительные резервные составы. Поезда будут готовы выйти на линии для обеспечения комфортного и безопасного проезда болельщиков даже при возросшем пассажиропотоке.

Московские матчи Кубка конфедераций проходят на столичном стадионе «Спартак». 18 июня (играли сборные Камеруна и Чили), 21 июня (сыграют Россия и Португалия), 25 июня (Чили и Австралия) и 2 июля (матч за 3-е место). Транспортный комплекс области ожидает роста пассажиропотока между областью и столицей в эти дни.

Кубок конфедераций — футбольный турнир среди национальных сборных, проводимый под эгидой FIFA. Он предваряет чемпионат мира (ЧМ) по футболу и проходит ровно за год до него в стране-хозяйке ЧМ.

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