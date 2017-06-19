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18:29 (мск), источник: РИА Новости

Ученые доказали, что кошки были одомашнены древними египтянами

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Палеогенетики извлекли и расшифровали ДНК из древнейших останков домашних кошек на Земле и пришли к выводу, что они были приручены древними египтянами и жителями Ближнего Востока около 9 тысяч лет назад, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Ecology & Evolution.

Источник: AP 2017

«Пока не понятно, являются ли египетские домашние кошки потомками животных, импортированных с Ближнего Востока, или же они были одомашнены здесь независимым образом. Будущие раскопки, как мы надеемся, дадут нам ответ на этот вопрос», — заявил Клаудио Оттони (Claudio Ottoni) из Католического университета Левена (Бельгия).

Вечный спутник человека

Сегодня палеонтологи и историки считают, опираясь на данные раскопок и геномные исследования, что человек приручил кошек примерно 10 тысяч лет назад. Их предками послужили дикие ливийские кошки (Felis silvestris lybica), которых до сих пор можно встретить в любых уголках Африки. Как именно кошки стали «лучшим другом человека», ученые пока не знают — существуют свидетельства того, что они были одомашнены как в Юго-Западной Азии, так и в Древнем Египте.

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Как рассказывают палеогенетики, проблема заключается в том, что сегодня на Земле существует пять подвидов диких кошек (Felis silvestris), живущих в разных уголках Старого Света, почти неотличимых друг от друга с точки зрения анатомии, но обладающих очень разной окраской и поведением. По этой причине ученые достаточно долго спорят о том, как выглядели первые домашние кошки и как их облик мог меняться по мере «завоевания» ими человечества.

Оттони и его коллеги нашли новые аргументы в пользу «ближневосточной» гипотезы одомашнивания предков современных кошек, «воскресив» ДНК одних из самых древнейших кошек Земли, живших в разных уголках Африки, Европы и Азии в последние девять тысяч лет.

В общей сложности ученым удалось восстановить геномы около двух сотен древних питомцев, обнаружив обрывки ДНК в коже и шерсти мумий кошек из древнего Египта и в костях их сородичей из пещер Европы и первых городов «плодородного полумесяца» Леванта и Междуречья.

Сравнив наборы мутаций в ДНК древних кошек, их современных потомков и диких родичей, атвторы статьи пришли к выводу, что предками современных «мурок» действительно являются ливийские дикие кошки, которые очень постепенно стали лучшими друзьями первых фермеров Египта и Леванта и Анатолии примерно 9 тысяч лет назад.

Питомец стратегического назначения

Оттуда эти кошки, как показывают генетические данные, начали распространяться по Европе, остальной части Ближнего Востока и Африке примерно 6,5 тысячи лет назад. Они распространились почти по всему континенту, как предполагают ученые, двигаясь вместе с мигрантами-фермерами, замещавшими в то время племена охотников-собирателей.

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Что интересно, эти древние кошки не были предками современных домашних питомцев и выглядели несколько иначе — среди них не было «пятнистых» и «одноцветных» пород. Современные кошки, как выяснили Оттони и его коллеги, принадлежат к другой генетической линии — они являются родственниками отдельной группы древнеегипетских кошек, чьи мумии обычно находят в усыпальницах времен Нового Царства.

Эти кошки были настолько ценными для фараонов, что их продажа чужеземцам была запрещена примерно в 1700 году до нашей эры. Несмотря на этот запрет, данная порода кошек все же быстро распространилась по всей Европе, достигнув Скандинавии и вытеснив своих родичей или предков к середине первого тысячелетия до нашей эры.

Такая скорость распространения этих кошек, как отмечают генетики, говорит о том, что у них были какие-то очень интересные для человека черты, которые отличали их от первого поколения питомцев. Как полагают ученые, эти кошки могли иметь более покладистый и дружелюбный характер, что могло заставлять их владельцев активно разводить и распространять их.

Что интересно, современные пятнистые кошки появились совсем недавно, в конце средних веков.

Первые носители этих генов появились опять на территории Ближнего Востока, и распространились по Европе и Африке лишь к началу 18 века.

Это, по мнению Оттони, доказывает то, что кошки почти всегда ценились человеком не из-за их эстетической красоты, а потому, что они помогали фермерам защищать урожай от грызунов.

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