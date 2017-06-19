Волна повального увлечения спиннерами докатилась и до Молдовы
Их называют новыми кубиками Рубика, новыми тетрисами, новыми тамагочи. Волна повального увлечения спиннерами докатилась и до Молдовы.
Их называют новыми кубиками Рубика, новыми тетрисами, новыми тамагочи. Волна повального увлечения спиннерами докатилась и до Молдовы.
Для детей это предел мечтаний, да и взрослые ищут пользу в модном способе занять руки. Уверяют, что игрушка помогает сбросить стресс или сконцентрироваться.
Многие дети о спиннере узнали в интернете. Для других пример сверстников оказался заразителен.
«Читал о спиннере, слышал от друзей. Это игрушка не для маленьких детей».
«Он классный. Со спиннером можно делать разные трюки».
В восторге и продавцы. Это сейчас хит продаж. Дети просят все новые и новые модели.
А вот некоторые родители считают новый гаджет бесполезным и дорогим.
«Во дворе все со спиннерами. Но мне кажется, 150 леев за безделушку, от которой никакой пользы — слишком высокая цена».
«Мне спиннеры не нравятся. Читала, что содержат токсичные вещества — свинец или
Психологи говорят, что
«В среднем у нас 42 тысячи мыслей. Вертя
Стоит новомодный гаджет от 50 до 500 леев.
До спиннера популярной у подростков была кендама — традиционная японская игрушка, которая стоит до 250-ти леев.