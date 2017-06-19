Волна повального увлечения спиннерами докатилась и до Молдовы

Для детей это предел мечтаний, да и взрослые ищут пользу в модном способе занять руки. Уверяют, что игрушка помогает сбросить стресс или сконцентрироваться.

Многие дети о спиннере узнали в интернете. Для других пример сверстников оказался заразителен.

«Читал о спиннере, слышал от друзей. Это игрушка не для маленьких детей».

«Он классный. Со спиннером можно делать разные трюки».

В восторге и продавцы. Это сейчас хит продаж. Дети просят все новые и новые модели.

А вот некоторые родители считают новый гаджет бесполезным и дорогим.

«Во дворе все со спиннерами. Но мне кажется, 150 леев за безделушку, от которой никакой пользы — слишком высокая цена».

«Мне спиннеры не нравятся. Читала, что содержат токсичные вещества — свинец или что-то подобное».

Психологи говорят, что кому-то игрушка действительно помогает сконцентрироваться. Но многих детей, наоборот, отвлекает.

«В среднем у нас 42 тысячи мыслей. Вертя что-то в руке и концентрируясь на этом, человек избавляется от навязчивых мыслей и расслабляется. Это свойственно людям с повышенной возбудимостью. Остальных такие игрушки раздражают», — сказала психолог Анна Никулэеску.

Стоит новомодный гаджет от 50 до 500 леев.

До спиннера популярной у подростков была кендама — традиционная японская игрушка, которая стоит до 250-ти леев.