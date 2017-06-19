В Австралии заработал светофор с Мэри Поппинс
Городской совет австралийского города Мэриборо, где родилась автор романа о волшебной няне Памела Трэверс, установил рядом с домом, в котором она жила, светофор с Мэри Поппинс. Об этом сообщает Mashable.
Городской совет австралийского города Мэриборо, где родилась автор романа о волшебной няне Памела Трэверс, установил рядом с домом, в котором она жила, светофор с Мэри Поппинс. Об этом сообщает Mashable.
Светофор, установленный на пешеходном переходе, имеет два сигнала: когда горит красный, Мэри стоит с опущенным зонтиком, а когда загорается зеленый, она его поднимает, готовясь к полету. Необычный светофор появился перед фестивалем в честь Мэри Поппинс, который начнется в городе 23 июня.
В декабре 2018 года на экраны выйдет сиквел фильма о волшебной няне «Мэри Поппинс возвращается».
Главную роль в картине исполнит Эмили Блант. В продолжении также сыграют Колин Ферт, Мерил Стрип, Бен Уишоу и Эмили Мортимер.