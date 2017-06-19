В Австралии заработал светофор с Мэри Поппинс

Светофор, установленный на пешеходном переходе, имеет два сигнала: когда горит красный, Мэри стоит с опущенным зонтиком, а когда загорается зеленый, она его поднимает, готовясь к полету. Необычный светофор появился перед фестивалем в честь Мэри Поппинс, который начнется в городе 23 июня.