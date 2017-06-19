Американские миллиардеры готовятся к апокалипсису
В последнее время все больше миллионеров в США начинают подготовку к разного рода катастрофам — от сдвига полюсов до ядерной войны.
В последнее время все больше миллионеров в США начинают подготовку к разного рода катастрофам — от сдвига полюсов до ядерной войны.
Интерес богачей к специально построенным убежищам подогрел выход страны из Парижского соглашения по климату, объявленный недавно президентом Дональдом Трампом, пишет «Газета.Ru».
Одним из этапов такой подготовки становится скупка земель в наиболее безопасных, по мнению прогнозистов, местах планеты.
По данным Forbes, американские миллионеры уже построили несколько укрепленных бомбоубежищ в Колорадо, Монтане, Небраске,
Среди самых известных обладателей больших площадей земли в США крупнейший частный землевладелец Джон Мэлоун (принадлежащая ему в шести штатах территория составляет около 9 тысяч квадратных километров), медиамагнат Тед Тернер (около 8 тысяч квадратных километров), глава Amazon Джефф Безос, сооснователь Американской футбольной лиги (MLS) Филипп Аншутц, один из основных акционеров английского футбольного клуба «Арсенал» Стэн Кронке,
Соучредитель LinkedIn Рейд Хоффман считает, что более половины миллиардеров из Кремниевой долины приобрели своеобразную «страховку от апокалипсиса». Об этом он сообщил в январе этого года в интервью The New Yorker.
Журналист Forbes Джим Добсон говорит, что у многих миллиардеров есть частные самолеты, «готовые улететь в убежище в любую минуту». В самих же бункерах есть автомобили, мотоциклы, оружие и автономные генераторы электроэнергии.
Впрочем, пока ни один из миллиардеров, названных Forbes, публично не признался, что скупленные в центральных штатах обширные земли будут использованы для подготовки к апокалипсису.
Между тем, компании по продаже недвижимости не упускают момент и строят все больше подземных убежищ
Неподалеку от Далласа (штат Техас) строится сразу 400 подземных многоквартирных домов, рассчитанных на 1600 жильцов. Проект Trident Lakes создатели называют «пятизвездочным курортом в полной боевой готовности».