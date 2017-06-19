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19:08 (мск), источник: Tengrinews

Американские миллиардеры готовятся к апокалипсису

В последнее время все больше миллионеров в США начинают подготовку к разного рода катастрофам — от сдвига полюсов до ядерной войны.

Источник: Tengrinews

Интерес богачей к специально построенным убежищам подогрел выход страны из Парижского соглашения по климату, объявленный недавно президентом Дональдом Трампом, пишет «Газета.Ru».

Одним из этапов такой подготовки становится скупка земель в наиболее безопасных, по мнению прогнозистов, местах планеты.

По данным Forbes, американские миллионеры уже построили несколько укрепленных бомбоубежищ в Колорадо, Монтане, Небраске, Нью-Мексико, Северной Дакоте, Техасе и Вайоминге. Эти штаты прекрасно подходят для выживания в суровых условиях постапокалипсиса из-за мягкого климата и удаленности от океанов, которые могут стать причиной масштабных наводнений в случае таяния полюсов.

Среди самых известных обладателей больших площадей земли в США крупнейший частный землевладелец Джон Мэлоун (принадлежащая ему в шести штатах территория составляет около 9 тысяч квадратных километров), медиамагнат Тед Тернер (около 8 тысяч квадратных километров), глава Amazon Джефф Безос, сооснователь Американской футбольной лиги (MLS) Филипп Аншутц, один из основных акционеров английского футбольного клуба «Арсенал» Стэн Кронке, инженер-мормон Дэвид Холл.

Соучредитель LinkedIn Рейд Хоффман считает, что более половины миллиардеров из Кремниевой долины приобрели своеобразную «страховку от апокалипсиса». Об этом он сообщил в январе этого года в интервью The New Yorker.

Журналист Forbes Джим Добсон говорит, что у многих миллиардеров есть частные самолеты, «готовые улететь в убежище в любую минуту». В самих же бункерах есть автомобили, мотоциклы, оружие и автономные генераторы электроэнергии.

Впрочем, пока ни один из миллиардеров, названных Forbes, публично не признался, что скупленные в центральных штатах обширные земли будут использованы для подготовки к апокалипсису.

Между тем, компании по продаже недвижимости не упускают момент и строят все больше подземных убежищ премиум-класса стоимостью от 3 миллионов долларов. Такие дома, часто построенные на бывших военных базах или в пусковых шахтах для ракет, снабжены специальными функциями безопасности, такими как двери, защищающие от ядерного взрыва, бронированные автомобили и склады продуктов питания и воды.

Неподалеку от Далласа (штат Техас) строится сразу 400 подземных многоквартирных домов, рассчитанных на 1600 жильцов. Проект Trident Lakes создатели называют «пятизвездочным курортом в полной боевой готовности».

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