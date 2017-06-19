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18:49 (мск), источник: Мослента

Не проданное в Москве из-за холодов мороженое отправят в Сибирь

Продажи в центральной части России упали в пять раз.

Источник: РИА "Новости"

Продажи мороженого заметно упали в Москве, производителям приходится отправлять товар на реализацию в Сибирь. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил директор Союза мороженщиков России Геннадий Яшин.

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«Если взять отдельно Москву и Московскую область, по сравнению с прошлым годом мороженого продано в пять раз меньше. И это бы я связывал с плохой погодой. Но за Уралом отличная погода», — пояснил он и отметил, что «склады затоварены мороженым».

Температура воздуха в ряде регионов Сибири уже несколько дней превышает климатическую норму почти на семь градусов. В ближайшие два дня в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях и Красноярском крае столбики термометров днем поднимутся выше плюс 30 градусов, в Республике Алтай и Алтайском крае будет до плюс 40.

Также, по словам Яшина, продажи мороженого из России в Китай выросли в последнее время в пять-шесть раз.

Ситуацию с продажами в столичном регионе помогают исправить различные ярмарки и фестивали, считает директор Союза мороженщиков. «У некоторых это [реализовать свою продукцию на ярмарках] получается, поскольку какие-то мероприятия есть, у других не совсем. Но в целом обстановка не очень хорошая, ждем хорошую погоду», — подчеркнул он.

Летняя погода, установившая в Москве в минувшие выходные, продержится до середины недели, сообщал Гидрометцентр России в воскресенье, 18 июня. 20 июня воздух прогреется до плюс 24 градусов, однако уже в среду, 21 июня ожидается похолодание до плюс 20. В четверг температура воздуха составит плюс 14−19 градусов, в пятницу — плюс 18 градусов. Похолодание будет сопровождаться осадками.

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