В организме актрисы, игравшей принцессу Лею, нашли кокаин, героин и экстази

В докладе говорится, что Фишер принимала кокаин за три дня до полета на самолете 23 декабря, во время которого она заболела и позднее скончалась. Также в организме актрисы обнаружены следы героина и МДМА (известного как экстази), но эксперты не смогли установить время приема этих наркотических веществ.

Ранее сообщалось, что причиной смерти Фишер стала временная остановка дыхания во сне и другие факторы.