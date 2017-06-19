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23:12 (мск), источник: Informburo.kz

«Космические» цены на еду в павильонах ЭКСПО-2017 объяснили организаторы

Жители и гости столицы возмущены дороговизной блюд в местах общепита на территории ЭКСПО-2017.

К примеру, ресторан «Тайказан» предлагает посетителям пельмени за 3200 тенге, компот за 1200 тенге. По словам директора департамента коммерциализации АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» Даулета Еркембаева, организаторы предоставили посетителям «высокую казахскую кухню». Оттого и цена выше среднего уровня.

«В интернете сейчас активно обсуждают меню и цены на ЭКСПО. В частности, прейкурант ресторана национальной кухни “Тайказан”. Это ресторан высокой казахской кухни. Действительно, он выше среднего уровня по своей подаче, по качеству блюд», — пояснил Даулет Еркембаев в ходе брифинга.

Он добавил, что в зоне фудкорта можно отведать национальную кухню и подешевле.

«Мы специально отбирали таких операторов, которые могут предоставлять одну и ту же кухню в разных ценовых сегментах. Если говорить о национальной кухне, она есть и на зоне фуд-корта. Там можно отведать казахские блюда за несколько тысяч тенге. Также в киосках нашей национальной кухни порцию бешбармака можно купить за 1200 тенге», — отметил Даулет Еркембаев.

На территории выставки функционирует 25 стационарных объектов общепита и 33 точки в киосках, которые представляют около 15 национальных кухонь.

«Понятно что на территории выставки присутствуют рестораны, кафе и точки общественного питания разного уровня, начиная от премиум сегмента, завершая обычной точкой питания, которая реализует хот-доги. Таким образом мы стремились удовлетворить вкусы и предпочтения всех слоёв населения. И если привести в пример киоски общественного питания, которые по своей логике должны быть недорогими, то средний чек обеда там составляет порядка 1400 тенге, что соответствует среднегородским ценам в ТРЦ. Если говорить о ресторанах и кафе, то наш средний чек составляет порядка 7500 тенге», — добавил глава департамента.

За 9 дней выставки общий вес завезенных продовольственных товаров составил порядка 50 тонн. Суммарный товарооборот реализованной продукции в точках общепита составляет более 80 млн тенге.

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