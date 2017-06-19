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22:56 (мск), источник: Sputnik.by

Британские спортсмены незаконно пошли из Финляндии в Россию ради пива

МИНСК, 19 июн — Sputnik. Британская команда по спортивному ориентированию нарушила границу Финляндии и России, чтобы выпить пива, сообщает портал телерадиовещания Финляндии Yle.

Источник: Sputnik.by

Инцидент произошел в воскресенье, 18 июня, после завершения турнира по спортивному ориентированию, проходившему в Финляндии. Мужчины ехали в населенный пункт Йоэнсуу, по дороге они решили остановиться и пересечь границу с Россией.

«Мужчины были на российской территории около 15 минут. Там они выпили несколько банок пива», — заявил ведущий следователь отдела по борьбе с нарушениями пограничной службы Финляндии Тимо Хэккинен.

Он также отметил, что российская сторона была поставлена в известность о происшествии.

После задержания британцы признались, что умышленно пересекли границу. Сообщается, что им было разрешено вернуться на родину, однако позднее им придется выплатить штраф.

Пограничники отметили, что в случае задержания на российской стороне британцы не смогли бы так легко отделаться: их поместили бы под стражу.

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