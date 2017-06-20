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00:01 (мск), источник: РИА Новости

Освобожденный в КНДР американский студент Уормбиер скончался

ВАШИНГТОН, 19 июн — РИА Новости, Алексей Богдановский. Освобожденный КНДР американский студент Отто Уормбиер скончался, говорится в распространенном в понедельник заявлении семьи.

Источник: Reuters

«Отто умер сегодня в 2.20 пополудни в окружении любящей семьи», — говорится в заявлении.

«К сожалению, ужасные пытки, которым подвергся наш сын от рук северокорейцев, не оставили другого возможного исхода», — говорится в заявлении.

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В нем добавляется, что «когда Отто вернулся в Цинцинатти, он не мог говорить, видеть, реагировать на словесные команды». «Но он был дома и, как мы считаем, мог это почувствовать», — уточнили родственники. Они поблагодарили американских медиков, которые, по их словам, сделали все, чтобы помочь Уормбиеру.

По данным УВКПЧ ООН, Уормбиер находился в коме с марта 2016 года после того как принял снотворное, которое ему дали в тюрьме. Американские медики после обследования студента заявили, что он перенес тяжелую черепно-мозговую травму.

Агентство Рёнхап сообщало, что американский студент был приговорен к лишению свободы по обвинениям в подрывной деятельности против КНДР. Агентство приводило по этому поводу данные экспертов, что Пхеньян намеренно задерживает американских граждан, пытаясь вынудить правительство США начать с ним переговоры. В 2014 году из заключения в КНДР были освобождены трое американцев — Кеннет Пэ, Мэтью Тодд Миллер и Джеффри Фоул.

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что северокорейские власти из «гуманитарных соображений» отпустили американского студента, который более года находился в КНДР.

Комментарии
4
максим !!!
Дмитрий С мне иногда кажется что вы и не люди вовсе ,а какие то темные склизкие серые глупые сущности - в принципе таких как ты даже не жалко ,для меня что таракана раздавить ,что тебе подобного поступок равнозначный
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Дмитрий С
Да здравствует независимая Северная Корея! И малохольным представителям пиндостана, которые думают, что они самые правильные не место там. А субпродуктам пиндосии нужно подумать о Ярошенко...
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Игорь Pikalor
Где комментарии восхваляющие режим этого упыря свинорыла Ына?
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