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00:20 (мск), источник: Интерфакс

Источник сообщил о задержании экс-директора «Гоголь-центра»

В мае у художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова прошли обыски по делу о хищении.

Источник: РИА "Новости"

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU — Экс-директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский задержан сотрудниками правоохранительных органов в Москве.

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«Малобродский был задержан сегодня в рамках расследования уголовного дела о хищениях в “Гоголь-центре”, на основании материалов, полученных в ходе следствия», — сказал агентству источник, знакомый с ситуацией.

«Интерфакс» не располагает официальным подтверждением этой информации.

В конце мая в «Гоголь-центре» и дома у его художественного руководителя Кирилла Серебренникова прошли обыски по делу о хищении крупной суммы. По версии следствия, деньги были похищены в некоммерческой организации «Седьмая студия». Их выделили на «проекты по развитию театрального искусства».

Комментарии
1
Леонид Барковский
Второй пошел. А ведь еще не осень...
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