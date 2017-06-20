Источник сообщил о задержании экс-директора «Гоголь-центра»
В мае у художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова прошли обыски по делу о хищении.
В мае у художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова прошли обыски по делу о хищении.
Москва. 19 июня. INTERFAX.RU —
«Малобродский был задержан сегодня в рамках расследования уголовного дела о хищениях в “Гоголь-центре”, на основании материалов, полученных в ходе следствия», — сказал агентству источник, знакомый с ситуацией.
«Интерфакс» не располагает официальным подтверждением этой информации.
В конце мая в «Гоголь-центре» и дома у его художественного руководителя Кирилла Серебренникова прошли обыски по делу о хищении крупной суммы. По версии следствия, деньги были похищены в некоммерческой организации «Седьмая студия». Их выделили на «проекты по развитию театрального искусства».