Источник сообщил о задержании экс-директора «Гоголь-центра»

«Малобродский был задержан сегодня в рамках расследования уголовного дела о хищениях в “Гоголь-центре”, на основании материалов, полученных в ходе следствия», — сказал агентству источник, знакомый с ситуацией.

«Интерфакс» не располагает официальным подтверждением этой информации.

В конце мая в «Гоголь-центре» и дома у его художественного руководителя Кирилла Серебренникова прошли обыски по делу о хищении крупной суммы. По версии следствия, деньги были похищены в некоммерческой организации «Седьмая студия». Их выделили на «проекты по развитию театрального искусства».