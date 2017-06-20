Цены на рыбу во Владивостоке шокируют покупателей (фото)

Сейчас многие покупатели уже спорят — когда на ярмарке, на ценнике за килограмм красной рыбы будет красоваться цифра с тремя нулями.

«Недавно приехала из Сибири, — возмущается горожанка, — там красная рыба дешевле, чем у нас, в Приморье. Хотя, где им ее ловить-то? ».

Продовольственная ярмарка на центральной площади краевого центра уже много лет дает возможность горожанам приобретать свежую сельскохозяйственную продукцию и продукты местного производства — сыры и колбасы, молочную продукцию, хлебобулочные изделия, и, конечно же, рыбу, по умеренным ценам. Отсутствие арендной платы является одним из принципов работы ярмарки, чтобы снизить стоимость.

Но цены, как видим, все больше разочаровывают жителей города. Итак, на минувшей ярмарке стоимость килограмма рыбы была следующая: горбуша от 175 до 190 рублей за килограмм, филе трески — 240 рублей, филе минтая на 20 рублей дешевле — 220 рублей за кило.

А вот на ценниках на красную рыбу скоро для цифр не хватит места, зато названия ласковые — «нерочка» 650 рублей за килограмм, чавыча (без головы) — 700 руб. за кг. Палтус синекорый — 680 рублей за кило, а вот его головы почему-то продавались по 395 рублей. Получается, что голова «весит» больше половины самого палтуса? Или можно сложить по-другому: две головы — это «целый» палтус, только дороже..

Но больше всего покупателей возмутила цена на форель — 910 рублей за килограмм. Понятно, приморцы знают, что форель одна из самых дорогих красных рыб, но сегодня ее цена «перепрыгнула» больше ста рублей за кг за один раз.

«Как-только ярмарка начала работать в этом году, форель стоила 780−790 рублей, — рассказала в беседе с ИА “Дейта” жительница Владивостока Мария Петровна, — И тут вдруг за несколько недель, “перепрыгнув” 800, стала стоить 910 рублей. А почему не 905 или 915 рублей? Откуда, вообще взялась такая цена?».

ИА «Дейта» решило выяснить, действительно ли цены на продовольственной ярмарке самые доступные в городе?

Сегодня пришли на первый, попавшийся по пути, продовольственный рынок в Первомайском районе. Там удалось найти ценник 1300 рублей. Правда, это было мясо краба. Филе минтая продавалось по 205 рублей за кг, что на 15 рублей дешевле, чем на ярмарке. А вот филе трески было по 350 руб. (это на 110 рублей дороже, чем на центральной площади). Цена палтуса оказалась одинакова — по 680 рублей за кило. Нерка стоила столько же — 650 рублей, причем нынешняя цена была явно «свежей», совсем недавно нарисованной. Кижуч продавался по 420 рублей за кило, что было на 30 рублей дешевле, чем на ярмарке. В минувшие выходные он стоил от 450 рублей за кило.

ИА «Дейта» следит за ценами на главной продовольственной ярмарке приморской столицы.

Инна Эстрина.