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10:52 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

ЗАГСам не подошла форма. Минфин предлагает отложить запуск единой электронной базы данных о населении

Введение единого электронного реестра актов гражданского состояния, в котором на федеральном уровне будет собрана вся разрозненная информация о гражданах, затягивается. Так как Минюст не разработал единый формат для перевода бумажных документов в электронную форму, уже оцифрованные разноформатные сведения не могут быть сведены воедино. Поэтому Минфин предлагает передать ему от Минюста полномочия по определению этих требований, а также перенести на восемь месяцев как срок окончания перевода актовых книг в электронный вид, так и дату запуска единого реестра.

Источник: Агентство «Москва»

Изменить порядок подготовки единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (ЗАГС) Минфин предлагает в законопроекте, опубликованном вчера на портале regulation.gov.ru.

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Напомним, в 2016 году Госдума приняла закон, предусматривающий создание федерального ресурса, в который планируется включить базовые сведения о человеке (Ф. И. О., дата и место рождения, для умершего — и дата смерти), основные идентификаторы из других ресурсов — ИНН, СНИЛС, номер паспорта и водительского удостоверения. Оператором создания и эксплуатации системы была назначена ФНС.

Согласно закону, электронные документы ЗАГС станут равнозначны документам, составленным на бумаге (подробнее см. «Ъ» от 27 июня 2016 года). Для создания реестра начата работа по переводу в электронную форму всех актов гражданского состояния, хранящихся на бумаге. Завершиться она должна до 31 декабря 2019 года. Полностью единая база сведений о населении РФ должна была заработать к 2025 году.

Как следует из пояснительной записки к проекту поправок Минфина, Минюст до сих пор не утвердил требования к форматам электронных записей актов гражданского состояния.

Из-за этого разработчики информационных систем начали оцифровывать базы документов, применяя различные форматы, и теперь записи не могут быть использованы для внесения в единый реестр. Поэтому Минфин предлагает передать ему полномочия по формированию требований к документам.

Также ведомство предлагает перенести сроки перевода в электронный формат актовых книг ЗАГС. Ведомство считает, что срок окончания работ нужно отложить с 31 декабря 2019 года до 31 августа 2020 года.

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Также Минфин предлагает перенести на восемь месяцев начало действия норм о ведении единого реестра — до 1 сентября 2018 года и процесса оптимизации процедур оказания госуслуг по регистрации актов гражданского состояния — до 1 сентября 2020 года.

«Создать такой реестр уже пытались неоднократно, но не хватало межведомственной согласованности между Минфином и Минюстом», — отмечает источник «Ъ» в правительстве.

Между тем, как сообщили «Ъ» в ФНС, служба пока действует в рамках предписанных сроков. «С 1 июля запускается второй этап опытной эксплуатации», — отметили в налоговой службе.

Как сообщили «Ъ» в Пенсионном фонде (ПФР), старт работы Единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО) (другая глобальная база, призванная упорядочить применение мер соцзащиты) не зависит от начала работы единого реестра, однако «он, безусловно, поможет снять нагрузку на граждан и фонд в части предоставления госуслуг».

Анастасия Мануйлова, Татьяна Гришина

Комментарии
2
Семен Брагилевский
Уже хорошо то, что эта работа ведётся... А кто не работает, тот не ошибается. В таких крупномасштабных проектах неувязки - обычное явление.
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А Б
Тот факт, что запуск единой электронной базы данных о населении отложен, наглядно говорит о неумении или нежелании ведомств наладить деловое взаимодействие между ними. Очевидно, на заседаниях кабмина, радужные картинки которых регулярно демонстрирует ТВ, вопросы взаимодействия ведомств не решаются.
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