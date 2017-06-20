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03:38 (мск), источник: Губерния онлайн

Духовник патриарха Кирилла встретится с жителями Хабаровска

24 июня в краевую столицу приедет духовник патриарха Кирилла и братии Оптиной пустыни схиархимандрит Илий (Ноздрин), сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу Хабаровской епархии.

«85-летний старец, отец Илий, является одним из наиболее опытных и авторитетных духовников — в 1976 году ему было доверено духовничество братии русской Афонской Свято-Пантелеимоновой обители, где он тогда нес иноческое послушание, а в конце 1980-х годов направлен в качестве духовника в восстанавливающуюся после 65-летнего запустения Оптину пустынь», — отмечается в сообщении пресс-службы. В Хабаровске отец Илий посетит Спасо-Преображенский кафедральный собор. В 9:00 он совершит там литургию, а в 16:00 — всенощное бдение. После богослужений все желающие смогут получить его благословение.

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