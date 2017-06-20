Духовник патриарха Кирилла встретится с жителями Хабаровска
24 июня в краевую столицу приедет духовник патриарха Кирилла и братии Оптиной пустыни схиархимандрит Илий (Ноздрин), сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
24 июня в краевую столицу приедет духовник патриарха Кирилла и братии Оптиной пустыни схиархимандрит Илий (Ноздрин), сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
«85-летний старец, отец Илий, является одним из наиболее опытных и авторитетных духовников — в 1976 году ему было доверено духовничество братии русской Афонской