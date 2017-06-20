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03:39 (мск), источник: AmurMedia.ru

Около 120 домов в Хабаровске остаются без горячей воды

Отключение водоснабжения связано с проведением ремонтных работ.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 20 июня, AmurMedia.

Со вчерашнего дня и до сегодняшнего вечера придется терпеть отсутствие горячей воды жильцам 120-ти домов в Хабаровске. Это связано с ремонтными работами, которые проводят коммунальные службы, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе администрации города.

По состоянию на 7.00 часов 20 июня в Хабаровске нет отключений холодного водоснабжения. С 10.00 часов 19 июня до 19.00 часов 20 июня по графику производства работ отключено горячее водоснабжение у потребителей тепломагистрали № 25 блоки: 254, 611, 255, 256, 814, 815, в связи с монтажом заглушек и выводом участков трубопроводов в ремонт. Всего отключено 120 домов.

По информации единой диспетчерской службы, газом заправлено 16 ГРУ или 33,95 тонны топлива.

В городе не работает 65 лифтов.

На уборке дорог, дворов и улиц краевого центра вчера днём работало 196, а ночью — 10 единиц техники предприятий дорог и внешнего благоустройства. С дорог и улиц города вывезено 222,86 кубометра мусора.

За нарушение правил парковки эвакуировано 23 автомобиля. По данным ЕГДС в городе за сутки произошло 43 ДТП, зафиксировано 2 пожара и 5 возгораний, на пульт «03» поступило 667 вызовов.

Сегодня утром на маршруты вышло 638 единиц транспорта: 42 трамвая, 21 троллейбус, 575 автобусов.

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