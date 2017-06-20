Booking.com назвал Владивосток городом с лучшей едой в России

Владивосток, 20 июня, PrimaMedia.

Список российских городов с самой вкусной едой, составленный по отзывам пользователей крупнейшего ресурса по бронированию отелей Booking.com, возглавил Владивосток. Как сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу сайта, победить многочисленных конкурентов (в список, к удивлению составителей, не вошли ни Москва ни Санкт-Петербург) городу у моря помогли морепродукты и паназиатская кухня.

«Три четверти путешественников (75%) отмечают, что при выборе места для отдыха руководствуются наличием вкусной местной кухни. Удовольствие от возможности попробовать новые блюда делает отдых ярким и запоминающимся. Компания Booking.com рассказала, какие направления в России и в мире пользователи Booking.com считают лучшими для “гастрономических” путешествий», — говорится в сообщении.

В список топ-10 городов с лучшей едой в России, составленный на основе отзывов российских пользователей Booking.com, не вошли ни Москва, ни Санкт-Петербург. Рейтинг возглавил Владивосток, известный свежими морепродуктами и паназиатской кухней. Второе место занял Суздаль — родина знаменитой суздальской медовухи, а третье — Кострома, где туристы могут попробовать традиционные российские сыры и разнообразные домашние закуски.