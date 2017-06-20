Booking.com назвал Владивосток городом с лучшей едой в России
Возглавить топ-10, в который даже не попали Москва и
Возглавить топ-10, в который даже не попали Москва и
Владивосток, 20 июня, PrimaMedia.
Список российских городов с самой вкусной едой, составленный по отзывам пользователей крупнейшего ресурса по бронированию отелей Booking.com, возглавил Владивосток. Как сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на
«Три четверти путешественников (75%) отмечают, что при выборе места для отдыха руководствуются наличием вкусной местной кухни. Удовольствие от возможности попробовать новые блюда делает отдых ярким и запоминающимся. Компания Booking.com рассказала, какие направления в России и в мире пользователи Booking.com считают лучшими для “гастрономических” путешествий», — говорится в сообщении.
В список топ-10 городов с лучшей едой в России, составленный на основе отзывов российских пользователей Booking.com, не вошли ни Москва, ни
«На сегодняшний день число отзывов пользователей Booking.com превысило 118 миллионов. Еда — обсуждаемая тема на сайте. Согласно собранным данным, страны Азии и Южной Америки особенно популярны среди любителей вкусной еды. Во главе мирового рейтинга — Гонконг со знаменитыми димсамами,