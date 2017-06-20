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03:15 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Booking.com назвал Владивосток городом с лучшей едой в России

Возглавить топ-10, в который даже не попали Москва и Санкт-Петербург, приморской столице помогли морепродукты и азиатская кухня.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 20 июня, PrimaMedia.

Список российских городов с самой вкусной едой, составленный по отзывам пользователей крупнейшего ресурса по бронированию отелей Booking.com, возглавил Владивосток. Как сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу сайта, победить многочисленных конкурентов (в список, к удивлению составителей, не вошли ни Москва ни Санкт-Петербург) городу у моря помогли морепродукты и паназиатская кухня.

«Три четверти путешественников (75%) отмечают, что при выборе места для отдыха руководствуются наличием вкусной местной кухни. Удовольствие от возможности попробовать новые блюда делает отдых ярким и запоминающимся. Компания Booking.com рассказала, какие направления в России и в мире пользователи Booking.com считают лучшими для “гастрономических” путешествий», — говорится в сообщении.

В список топ-10 городов с лучшей едой в России, составленный на основе отзывов российских пользователей Booking.com, не вошли ни Москва, ни Санкт-Петербург. Рейтинг возглавил Владивосток, известный свежими морепродуктами и паназиатской кухней. Второе место занял Суздаль — родина знаменитой суздальской медовухи, а третье — Кострома, где туристы могут попробовать традиционные российские сыры и разнообразные домашние закуски.

«На сегодняшний день число отзывов пользователей Booking.com превысило 118 миллионов. Еда — обсуждаемая тема на сайте. Согласно собранным данным, страны Азии и Южной Америки особенно популярны среди любителей вкусной еды. Во главе мирового рейтинга — Гонконг со знаменитыми димсамами, Сан-Паулу с барбекю по-бразильски, а также Токио, где больше ресторанов, отмеченных звездами Мишлен, чем в Нью-Йорке и Париже вместе взятых. В топ-10 любимых мест гурманов также вошли города Греции, Австралии и Испании», — говорится в релизе компании.

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