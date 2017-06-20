ЕГЭ по химии и истории написали порядка 3,5 тысяч приморцев

Владивосток, 20 июня, PrimaMedia.

Выпускники Приморского края сдавали 19 июня единые государственные экзамены по химии истории. Это завершающие мероприятия основного периода ЕГЭ. К итоговой аттестации подготовились более 3,5 тысяч человек, сообщили ИА PrimaMedia в краевом департаменте образования и науки.

«Химию сдавали 1 079 приморцев. Историю — 2 491 человек. Подавляющее большинство участников экзамена — выпускники текущего года», — отметили специалисты.

В ведомстве добавили, что обрабатывать результаты экзаменов по этим предметам федеральный центр будет до 30 июня. А уже 4 июля их официально объявят участникам ЕГЭ. Узнать точный график мероприятий по всем экзаменам можно здесь.

«Несогласные с выставленными баллами участники ЕГЭ могут подать апелляцию в краевую конфликтную комиссию по адресу: г. Владивосток, ул. Куйбышева, 1, тел., факс: 8 (423) 240−62−99 . Документ составляется в письменной форме в двух экземплярах: один передается в конфликтную комиссию, другой, с пометкой члена Государственной экзаменационной комиссии или ответственного секретаря о принятии ее на рассмотрение, остается у участника ГИА», — рассказали специалисты.

Для тех, кто не набрал достаточное количество баллов или по уважительной причине не мог присутствовать на экзамене, назначены резервные дни. Так, во вторник, 20 июня, пройдет повторный экзамен по географии и информатике, в среду, 21 июня, — по химии, литературе, физике, обществознанию, в четверг, 22 июня, — по биологии, истории, иностранным языкам, в среду, 28 июня, — по математике базового и профильного уровней, в четверг, 29 июня, — по русскому языку. В субботу, 1 июля, — резервный день для сдачи ЕГЭ по всем предметам.

Отметим, заявления на сдачу единого государственного экзамена в этом году Приморье подали 10 123 человека. 8 786 из них — выпускники текущего года.

Напомним, с 29 мая по 1 июля 2017 года ученики 10−11 классов сдают ЕГЭ по школьным предметам. Организацией и проведением итоговой аттестации занимается департамент образования и науки Приморского края в рамках госпрограммы «Развитие образования Приморского края». В рамках повышения качества подготовки выпускников школ к успешной сдаче ЕГЭ образовательные учреждения оснащаются современными технологиями организации учебного процесса, и т. ч. ИКТ-технологий.

Во всех пунктах, задействованных для проведения ЕГЭ, обеспечено онлайн видеонаблюдение и печать контрольных измерительных материалов на месте. Кроме того, в каждом ППЭ (пункте проведения экзамена) в дни проведения экзаменов присутствуют общественные наблюдатели, которые непосредственно контролируют ход проведения экзамена, соблюдение прав и ответственности участников ЕГЭ.