ЕГЭ по химии и истории написали порядка 3,5 тысяч приморцев
Результаты экзаменов по этим предметам объявят 4 июля.
Результаты экзаменов по этим предметам объявят 4 июля.
Владивосток, 20 июня, PrimaMedia.
Выпускники Приморского края сдавали 19 июня единые государственные экзамены по химии истории. Это завершающие мероприятия основного периода ЕГЭ. К итоговой аттестации подготовились более 3,5 тысяч человек, сообщили ИА PrimaMedia в краевом департаменте образования и науки.
«Химию сдавали 1 079 приморцев. Историю — 2 491 человек. Подавляющее большинство участников экзамена — выпускники текущего года», — отметили специалисты.
В ведомстве добавили, что обрабатывать результаты экзаменов по этим предметам федеральный центр будет до 30 июня. А уже 4 июля их официально объявят участникам ЕГЭ. Узнать точный график мероприятий по всем экзаменам можно здесь.
«Несогласные с выставленными баллами участники ЕГЭ могут подать апелляцию в краевую конфликтную комиссию по адресу: г. Владивосток, ул. Куйбышева, 1, тел., факс:
Для тех, кто не набрал достаточное количество баллов или по уважительной причине не мог присутствовать на экзамене, назначены резервные дни. Так, во вторник, 20 июня, пройдет повторный экзамен по географии и информатике, в среду, 21 июня, — по химии, литературе, физике, обществознанию, в четверг, 22 июня, — по биологии, истории, иностранным языкам, в среду, 28 июня, — по математике базового и профильного уровней, в четверг, 29 июня, — по русскому языку. В субботу, 1 июля, — резервный день для сдачи ЕГЭ по всем предметам.
Отметим, заявления на сдачу единого государственного экзамена в этом году Приморье подали 10 123 человека. 8 786 из них — выпускники текущего года.
Напомним, с 29 мая по 1 июля 2017 года ученики 10−11 классов сдают ЕГЭ по школьным предметам. Организацией и проведением итоговой аттестации занимается департамент образования и науки Приморского края в рамках госпрограммы «Развитие образования Приморского края». В рамках повышения качества подготовки выпускников школ к успешной сдаче ЕГЭ образовательные учреждения оснащаются современными технологиями организации учебного процесса,
Во всех пунктах, задействованных для проведения ЕГЭ, обеспечено онлайн видеонаблюдение и печать контрольных измерительных материалов на месте. Кроме того, в каждом ППЭ (пункте проведения экзамена) в дни проведения экзаменов присутствуют общественные наблюдатели, которые непосредственно контролируют ход проведения экзамена, соблюдение прав и ответственности участников ЕГЭ.