Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: США готовят удар по всем военным предприятиям Путина
СК расследует, почему у девушки из Апатитов не нашли рак
Военные США ответили на разрыв Россией контакта по Сирии
Родившийся в лайнере ребенок получил пожизненное право на бесплатные полеты
Корабли Балтийского флота уничтожили подлодку в ходе учений
Хорошо ли вы знаете советские мультфильмы?«Ну, погоди!», «Простоквашино», «Карлсон» и другие шедевры: пройдите тест на знание мультиков!
Николь Кидман — 50: самые провокационные роли актрисы
Ксения Собчак заинтриговала снимком со съемок нового проекта
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Дума обсудила, где деньги на страховки дольщиков
СМИ: похудевшая на 20 кг Скулкина показала фигуру в бикини
49-летняя Кабо пришла на пляж в белом купальнике
Какие босоножки этим летом вошли в моду (фото)
46-летняя женщина изменила внешность до неузнаваемости (фото)
49-летняя Кабо пришла на пляж в белоснежном купальнике - СМИ
«Они сходят с ума»: эксперт о новейшем оружии США
Путин сказал, когда будет ездить на российской машине
BMW загорелся прямо на ходу: видео из Перми
Фоторепортажи
10Умер Гельмут Коль
10Атака на правительственные объекты в Тегеране
14:43 (мск), источник: Известия

Врачи не нашли абсолютно здоровых старшеклассников в России

НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков ФГАУ «Национальный научно-практический центр здоровья детей» объявил о результатах обследования старшеклассников в школах Москвы с 2005 по 2015 годы.

Источник: Известия

По результатам исследования выяснилось, что в настоящее время ситуация со здоровьем учащихся стала хуже, не было обнаружено ни одного полностью здорового учащегося старших классов.

Читайте также
Среди старшеклассников врачи не обнаружили абсолютно здоровых

Согласно исследованию, среди первоклассников 4,3% являются полностью здоровыми, однако с возрастом ситуация меняется. За время обучения у детей отмечен рост распространения близорукости, язвенной болезни и сколиоза.

В рамках исследования врачи наблюдали 426 детей из четырех школ в разных районах Москвы. Контрольное обследование проводилось в течение 11 лет каждый год в апреле. Детей осматривали педиатры, производилась трехкратное измерение артериального давления, учеников осматривали ортопеды, офтальмологи, неврологи, оториноларингологи и кардиологи.

— Постоянно растет учебная нагрузка, дети находятся в стрессовой ситуации в связи с подготовкой и сдачей Единого государственного экзамена и экзаменов в 9-м классе. Реорганизация учебных учреждений также сказалась на психологическом климате в школах. Все эти психологические факторы привели к увеличению распространенности психосоматических заболеваний у детей, — рассказала заведующая лабораторией научных основ школ здоровья НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков ФГАУ «Национальный научно-практический центр здоровья детей» Минздрава РФ Ирина Рапопорт.

По ее словам, мальчики показали наибольшую частоту нарушений здоровья в сравнении с девочками на протяжении почти всего периода обучения в школе, однако девочки к 11 классу опережают сверстников-мальчиков по распространенности болезней.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
На Большой Ордынке появился музей Андрея Вознесенского
СКР возбудил дело после гибели подростков на Ладоге
Минтруд представил график выходных на 2018 год
Уволился главврач больницы, пациентка которой жаловалась Путину
В России резко дорожает гречка
Орлов: У России будет шанс, если Роналду успеют арестовать
Прокуратура просит приговорить Полонского к восьми годам колонии
ЦБ: банкоматы все чаще выдают фальшивые купюры
Спорт
Гости из Хиросимы и полуночный Лев: что происходит в Казани Рассказываем о жизни столицы Татарстана во время паузы между матчами Кубка конфедераций-2017
Авто
В России заложили новый автозавод: первые подробности Редактор «Авто Mail.Ru» отправился на торжественную закладку камня, вокруг которого вскоре вырастет завод по сборке «Мерседесов»
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Николь Кидман — 50: самые провокационные роли актрисы От Вирджинии Вульф до куртизанки Сатин и от Грейс Келли до провинциалки с пергидролем — диапазон ролей у отмечающей 50-летие Николь Кидман практически безграничен. В честь даты вспоминаем ее самые смелые образы на экране
Недвижимость
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Путин поддержал идею выдавать бесплатно землю по всей стране
452 пятиэтажки в Москве отказались от расселения и сноса
В России подешевели частные дома
Леди
Как звезды старше 60 выглядят в обычной жизни (фото) Как Голди Хоун, Хелен Миррен, Сьюзен Сарандон и другие звезды выглядят на снимках папарацци - так же превосходно, как и на светских раутах?
Дети
Принц Джордж рассмешил соцсети своей непосредственностью Мальчик откровенно скучал, наблюдая за парадом с балкона Букингемского дворца.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
Часы как декоративный элемент интерьера
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь