Врачи не нашли абсолютно здоровых старшеклассников в России

По результатам исследования выяснилось, что в настоящее время ситуация со здоровьем учащихся стала хуже, не было обнаружено ни одного полностью здорового учащегося старших классов.

Согласно исследованию, среди первоклассников 4,3% являются полностью здоровыми, однако с возрастом ситуация меняется. За время обучения у детей отмечен рост распространения близорукости, язвенной болезни и сколиоза.

В рамках исследования врачи наблюдали 426 детей из четырех школ в разных районах Москвы. Контрольное обследование проводилось в течение 11 лет каждый год в апреле. Детей осматривали педиатры, производилась трехкратное измерение артериального давления, учеников осматривали ортопеды, офтальмологи, неврологи, оториноларингологи и кардиологи.

— Постоянно растет учебная нагрузка, дети находятся в стрессовой ситуации в связи с подготовкой и сдачей Единого государственного экзамена и экзаменов в 9-м классе. Реорганизация учебных учреждений также сказалась на психологическом климате в школах. Все эти психологические факторы привели к увеличению распространенности психосоматических заболеваний у детей, — рассказала заведующая лабораторией научных основ школ здоровья НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков ФГАУ «Национальный научно-практический центр здоровья детей» Минздрава РФ Ирина Рапопорт.