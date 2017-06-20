Андрею Пушкареву продлили арест до 30 сентября
Брата бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева — Андрея Пушкарева, обвиняемого в даче взятки и коммерческом подкупе, оставили под арестом до 30 сентября, сообщает ИА «Дейта».
Брата бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева — Андрея Пушкарева, обвиняемого в даче взятки и коммерческом подкупе, оставили под арестом до 30 сентября, сообщает ИА «Дейта».
Об этом сообщает РАПСИ. Напомним, по версии следствия, Игорь Пушкарев в бытность мэром Владивостока получил от гендиректора компании «Востокцемент» Андрея Пушкарёва лично и через своих доверенных лиц взятку в виде денег, иного имущества, незаконного оказания ему услуг имущественного характера на общую сумму более 75 миллионов рублей.
Глава Владивостока был задержан 1 июня 2016 года по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе. Вскоре после задержания Пушкарев был этапирован в Москву, где и находится по настоящее время под стражей. Вину он не признает и намерен доказать свою невиновность.
Ранее суд продлил арест Игоря Пушкарева и
Михаил Грач.