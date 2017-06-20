Андрею Пушкареву продлили арест до 30 сентября

Об этом сообщает РАПСИ. Напомним, по версии следствия, Игорь Пушкарев в бытность мэром Владивостока получил от гендиректора компании «Востокцемент» Андрея Пушкарёва лично и через своих доверенных лиц взятку в виде денег, иного имущества, незаконного оказания ему услуг имущественного характера на общую сумму более 75 миллионов рублей.

Глава Владивостока был задержан 1 июня 2016 года по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе. Вскоре после задержания Пушкарев был этапирован в Москву, где и находится по настоящее время под стражей. Вину он не признает и намерен доказать свою невиновность.

Ранее суд продлил арест Игоря Пушкарева и экс-директора директора МУПВ «Дороги Владивостока» Андрея Лушниковадо 1 сентября 2017 года.

Михаил Грач.