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03:23 (мск), источник: ДЕЙТА

Андрею Пушкареву продлили арест до 30 сентября

Брата бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева — Андрея Пушкарева, обвиняемого в даче взятки и коммерческом подкупе, оставили под арестом до 30 сентября, сообщает ИА «Дейта».

Об этом сообщает РАПСИ. Напомним, по версии следствия, Игорь Пушкарев в бытность мэром Владивостока получил от гендиректора компании «Востокцемент» Андрея Пушкарёва лично и через своих доверенных лиц взятку в виде денег, иного имущества, незаконного оказания ему услуг имущественного характера на общую сумму более 75 миллионов рублей.

Глава Владивостока был задержан 1 июня 2016 года по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе. Вскоре после задержания Пушкарев был этапирован в Москву, где и находится по настоящее время под стражей. Вину он не признает и намерен доказать свою невиновность.

Ранее суд продлил арест Игоря Пушкарева и экс-директора директора МУПВ «Дороги Владивостока» Андрея Лушниковадо 1 сентября 2017 года.

Михаил Грач.

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