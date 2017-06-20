Жители Новосибирска пожаловались на горячие батареи в тридцатиградусную жару

Зато сразу понятно, почему дома такая духота. Инженер управляющей компании «Вестям» тоже не поверил. Чтобы летом отопление в квартирах — да быть не может! Мы звонили в 5 вечера. Случайно или нет, но сразу после этого на Никитина, 99 приехали рабочие.

Источник экстремальных температур горячая батарея! Летом в квартире включили отопление. У соседей — та же история.

За окном — плюс 32. У Веры Барбашовой в квартире свои тропики.

Кто так зло шутит над жильцами дома? Со слов Веры Барбашовой это повторяется каждый год.

Вера Барбашова, жительница дома № 99 по улице Никитина: «Они говорят: вы сами лазите, открываете, а потом выяснилось, когда я их добила, что задвижка не держит, вот и все. И каждый год задвижки не держат почему-то. Так жить невозможно, видите, вся мокрая».

Кто должен заменить задвижку? Узнать сегодня — не удалось. Но отопительный сезон в этом доме сегодня, кажется, завершен.