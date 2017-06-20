Память умерших на территории СССР японских военнопленных почтят в Хабаровске
Мероприятие проведет «Японское Общество дружбы Япония-Россия».
Мероприятие проведет «Японское Общество дружбы Япония-Россия».
В День памяти и скорби в Хабаровске пройдет церемония поминовения памяти умерших на территории СССР японских военнопленных. Мероприятие проведет организация «Японское Общество дружбы Япония-Россия» 22 июня на территории Мемориального парка мира Хабаровска.
Мероприятие приводится в рамках проекта «Молитва за мир между Японией и Россией» к 25-летию образования Общества дружбы, призванного почтить память всех павших в минувших войнах с обеих стороны, молясь за вечный мир и новую эпоху в
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В этом году будет проведена буддийская панихида под руководством заместителя председателя Общества, настоятеля храмов
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