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04:29 (мск), источник: RIGMA.INFO

Память умерших на территории СССР японских военнопленных почтят в Хабаровске

Мероприятие проведет «Японское Общество дружбы Япония-Россия».

В День памяти и скорби в Хабаровске пройдет церемония поминовения памяти умерших на территории СССР японских военнопленных. Мероприятие проведет организация «Японское Общество дружбы Япония-Россия» 22 июня на территории Мемориального парка мира Хабаровска.

Мероприятие приводится в рамках проекта «Молитва за мир между Японией и Россией» к 25-летию образования Общества дружбы, призванного почтить память всех павших в минувших войнах с обеих стороны, молясь за вечный мир и новую эпоху в японо-российских отношениях.

В прошлом году Обществом проведена церемония поминовения памяти русских солдат, попавших в плен во время русско-японской войны и умерших в Японии, на русских воинских кладбищах в г. Идзумиоцу (Осака) 23 августа и в г. Мацуэ (префектура Эхимэ) 28 сентября.

В этом году будет проведена буддийская панихида под руководством заместителя председателя Общества, настоятеля храмов Сэйун-дзи и Дзёрин-дзи дзэн-буддийской школы «Сото», г-на Миура Синсукэ.

Планируется участие представителей правительства и Законодательной думы Хабаровского края, Торгово-промышленной палаты, Генерального консульства Японии в Хабаровске.

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Память умерших на территории СССР японских военнопленных почтят в Хабаровске
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