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05:24 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Акция «Осторожно: ребенок на окне» стартовала в Иркутской области

Мероприятие проводится с 15 июня по 15 июля.

Источник: IrkutskMedia.ru

Межведомственная акция «Осторожно: ребенок на окне» проводится в Иркутской области с 15 июня по 15 июля. Мероприятие направлено на предупреждение травматизма детей и сокращение смертности от внешних причин. Соответствующее распоряжение подписала заместитель председателя правительства Иркутской области Валентина Вобликова. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Акция проводится сотрудниками министерства здравоохранения Иркутской области, министерства социального развития, опеки и попечительства Приангарья и министерства по молодежной политике региона при взаимодействии с комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав, территориальными подразделениями Главного управления МВД России по Иркутской области.

«В рамках акции сотрудники различных ведомств проводят разъяснительную работу с семьями и знакомят с данными печальной статистики», — рассказали в пресс-службе.

В медицинских организациях Иркутской области проводятся просветительские мероприятия с родителями и распространяется памятка «Осторожно: открытое окно и дети!». Специалисты комплексных центров социального обслуживания проводят патронажи семей.

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