Акция «Осторожно: ребенок на окне» стартовала в Иркутской области
Мероприятие проводится с 15 июня по 15 июля.
Мероприятие проводится с 15 июня по 15 июля.
Межведомственная акция «Осторожно: ребенок на окне» проводится в Иркутской области с 15 июня по 15 июля. Мероприятие направлено на предупреждение травматизма детей и сокращение смертности от внешних причин. Соответствующее распоряжение подписала заместитель председателя правительства Иркутской области Валентина Вобликова. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на
Акция проводится сотрудниками министерства здравоохранения Иркутской области, министерства социального развития, опеки и попечительства Приангарья и министерства по молодежной политике региона при взаимодействии с комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав, территориальными подразделениями Главного управления МВД России по Иркутской области.
«В рамках акции сотрудники различных ведомств проводят разъяснительную работу с семьями и знакомят с данными печальной статистики», — рассказали в
В медицинских организациях Иркутской области проводятся просветительские мероприятия с родителями и распространяется памятка «Осторожно: открытое окно и дети!». Специалисты комплексных центров социального обслуживания проводят патронажи семей.