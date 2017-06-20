Акция «Осторожно: ребенок на окне» стартовала в Иркутской области

Межведомственная акция «Осторожно: ребенок на окне» проводится в Иркутской области с 15 июня по 15 июля. Мероприятие направлено на предупреждение травматизма детей и сокращение смертности от внешних причин. Соответствующее распоряжение подписала заместитель председателя правительства Иркутской области Валентина Вобликова. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Акция проводится сотрудниками министерства здравоохранения Иркутской области, министерства социального развития, опеки и попечительства Приангарья и министерства по молодежной политике региона при взаимодействии с комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав, территориальными подразделениями Главного управления МВД России по Иркутской области.

«В рамках акции сотрудники различных ведомств проводят разъяснительную работу с семьями и знакомят с данными печальной статистики», — рассказали в пресс-службе.

В медицинских организациях Иркутской области проводятся просветительские мероприятия с родителями и распространяется памятка «Осторожно: открытое окно и дети!». Специалисты комплексных центров социального обслуживания проводят патронажи семей.