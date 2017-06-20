На смену сельским школам придут современные образовательные центры

Малокомплектные сельские школы скоро будут выглядеть по-новому. Взамен ветхих и устаревших зданий в посёлках и деревнях края появятся современные образовательные центры. Над решением проблемы по поручению губернатора трудятся архитекторы, уже разработали проект новых сельских образовательных центров.



Это одноэтажное здание, которое рассчитано в среднем на 70 школьников. Впрочем, при необходимости района объект можно как расширить до 90 учащихся, так и уменьшить до 50. Включает проект спортзал с тренажёрами, досуговую и образовательную зоны, укомплектован всем необходимым оборудованием.



«Всё, что можно себе представить в современной школе, всё есть: и учебное, и спортивное, и досуговое оборудование. Но уже сейчас видно, что это будет дешевле стандартного проекта в 4 раза», — отметил губернатор Красноярского края Виктор Толоконский.



Здесь предусмотрен и пищеблок, и спортивный зал, который с легкостью может трансформироваться в актовый. А из учебных кабинетов можно создавать досуговые пространства под концерты, собрания и иные мероприятия. Возводить такие сооружения планируется всего за 2−3 месяца. «Необходимо разработать полностью проект, пройти экспертизу, оценить все тонкости с точки зрения эффективности вложения финансов, и к 1 сентября 2018 проект можно будет реализовать », — пояснила министр образования Красноярского края Светлана Маковская.



Уже сейчас эскиз получил одобрение нескольких муниципальных районов края. В год планируется возводить по 20 таких центров, чтобы дети даже из самых отдалённых уголков региона могли с гордостью называть свою сельскую школу уютной и современной.





Анастасия ЦЫГАНКОВА



