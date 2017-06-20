Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: США готовят удар по всем военным предприятиям Путина
Смерть близкого оставляет шрамы на сердце
Ярость Трампа: президент США "кричал на телевизор" из-за Коми
Катя Гордон восхитила поклонников честным снимком после родов
"Уж этого мы не допустим": Путин предостерег Вашингтон
Изоляция Катара и чем это грозит России Почему десять стран разорвали отношения с Катаром и что теперь будет с нефтью?
Литва заплатит: паромный мост РФ грозит серьезными последствиями
СМИ: Германия не вернув долги, начала угрожать РФ
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Дума обсудила, где деньги на страховки дольщиков
США «всполошились» после полета гиперзвуковой ракеты РФ – СМИ
На Украине есть крупнейшие базы боевиков – эксперт
Екатерина Климова очаровала всех юбкой в стиле бэби-долл (фото)
54-летняя Деми Мур удивила поклонников фото без зубов
РФ создает боевые корабли, плывущие в «гигантском облаке» - СМИ
Стоун отменил договоренность по фильму о Путине
Путин сказал, когда будет ездить на российской машине
BMW загорелся прямо на ходу: видео из Перми
Фоторепортажи
9Фургон наехал на прохожих в Лондоне
20Скончался актер Алексей Баталов
05:33 (мск), источник: Вести - Красноярск

На смену сельским школам придут современные образовательные центры

Уже в следующем году сразу в нескольких районах края появятся многофункциональные образовательные и досуговые центры. Как будет выглядеть сельская школа нового типа?

Источник: Вести - Красноярск

Малокомплектные сельские школы скоро будут выглядеть по-новому. Взамен ветхих и устаревших зданий в посёлках и деревнях края появятся современные образовательные центры. Над решением проблемы по поручению губернатора трудятся архитекторы, уже разработали проект новых сельских образовательных центров.

Это одноэтажное здание, которое рассчитано в среднем на 70 школьников. Впрочем, при необходимости района объект можно как расширить до 90 учащихся, так и уменьшить до 50. Включает проект спортзал с тренажёрами, досуговую и образовательную зоны, укомплектован всем необходимым оборудованием.

«Всё, что можно себе представить в современной школе, всё есть: и учебное, и спортивное, и досуговое оборудование. Но уже сейчас видно, что это будет дешевле стандартного проекта в 4 раза», — отметил губернатор Красноярского края Виктор Толоконский.

Здесь предусмотрен и пищеблок, и спортивный зал, который с легкостью может трансформироваться в актовый. А из учебных кабинетов можно создавать досуговые пространства под концерты, собрания и иные мероприятия. Возводить такие сооружения планируется всего за 2−3 месяца. «Необходимо разработать полностью проект, пройти экспертизу, оценить все тонкости с точки зрения эффективности вложения финансов, и к 1 сентября 2018 проект можно будет реализовать », — пояснила министр образования Красноярского края Светлана Маковская.

 Уже сейчас эскиз получил одобрение нескольких муниципальных районов края. В год планируется возводить по 20 таких центров, чтобы дети даже из самых отдалённых уголков региона могли с гордостью называть свою сельскую школу уютной и современной.


Анастасия ЦЫГАНКОВА

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Админ "группы смерти" угрожал школьнице, отказавшейся от суицида
Пожар в высотке: матери выбрасывали детей из окон. Видео
Админ "группы смерти" угрожал школьнице, отказавшейся от суицида
В Карелии более 120 человек ищут перевернувшихся на лодке детей
Освобожденный в КНДР американский студент скончался
СМИ: Тиллерсон подготовил план развития отношений между РФ и США
Источник сообщил о задержании бывшего директора «Гоголь-центра»
Эксперт: Видеоповторы убивают футбол
Российским студентам разрешат сдавать ВКР в форме стартапов
Белый дом подтвердил встречу Порошенко с вице-президентом США
Спорт
Эксперимент прошел успешно. Молодежь Германии обыграла Австралию Сборная Германии победила Австралию в матче первого тура Кубка конфедераций
Авто
«Викинг» — новый 900-сильный броневик для спецназа ФСБ Компания «ФОРТ Технология» получила разрешение на выпуск партии рейдовых бронированных автомобилей «Викинг»
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Авторы «Пиратов Карибского моря» избавятся от Джека Воробья Как сообщает источник, зрители потеряли интерес к главному герою франшизы, поэтому в продолжении от него собираются отказаться
Недвижимость
На чем смело можно экономить при ремонте
Министерства РФ переедут в небоскребы
Названа стоимость самой маленькой квартиры Подмосковья
Названы самые безопасные города России
Леди
Как звезды старше 60 выглядят в обычной жизни (фото) Как Голди Хоун, Хелен Миррен, Сьюзен Сарандон и другие звезды выглядят на снимках папарацци - так же превосходно, как и на светских раутах?
Дети
Катя Гордон восхитила поклонников честным снимком после родов Спустя четыре месяца после появления на свет второго ребенка звезда выложила в Instagram неотретушированное фото в бикини.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
10 идей для загородного дома, которые вам понравятся
Как оформить маленький сад: идеи ландшафтного дизайнера
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь